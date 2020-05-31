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EURO 2020 SÖZLERİ

Çok iyi hava yakaladık. EURO 2020'nin ertelenmesi nedeniyle bir yandan üzüldüm, bir yandan sevindim. Sakat oyuncularımız vardı. Merih, Yusuf, Abdülkadir, Dorukhan, Cenk... Onlar için çok sevindim. Ben zaten Avrupa Şampiyonası'nı bir kez yaşamıştım. Onlar da yaşasın istiyorum. Bu ekip, çok güzel bir ekip. Her Milli Takım'a gittiğimde zevk alıyorum. Onlar için çok sevindim. İnşallah seneye turnuva oynanırsa kimse sakatlanmadan o turnuvaya katılırız.