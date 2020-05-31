Milan'da oynayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a olan aşkını ve sarı-kırmızılı formayı giyme hayalini bir kez daha anlattı. İşte beIN Sports'ta konuşan 26 yaşındaki oyuncunun sözleri...
'KARANTİNA ZOR GEÇTİ'
Koronayı ilk duyduğumda bir an şaşırdım. Olayı anlamadığım için, ciddiye de almadım. Kulüp haberi verince, insan tabii ailesini ve ne yapacağını düşünüyor. İtalya tehlikeli olabilir diye eşime ve çocuğuma Almanya'ya gitmelerini söyledim. Bize de izin verdiler, ben de Almanya'ya gittim ve 5 hafta geçirdim.
Karantina çok zor geçti. Evde insanın canı sıkılıyor. Bir yandan güzel tabii ailen yanında ama dışarı çıkmak istiyorsun ama çıkamıyorsun. Ailemden kimse koronavirüse bulaşmadı, o sevindiriciydi. İnşallah gelecek ay da maçlara başlarız.
'KORONAYA İNANMIYORUM'
Ben koronaya inanmıyordum, inanmıyorum da ama dikkat etmek zorundaydık, doktorlarımız bize dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Tuhaf geldi en başta ama yavaş yavaş tokalaşıyoruz. Sahada oynuyorsun, yemekte 2 metre uzak oturuyorsun. İdmanda birbirine değiyorsun, sonra yemekte niye 2 metre uzağa oturuyorsun.
Bir karar verin, mental olarak da etkiliyor, zor. Her gün konuşuyoruz, Allah Allah idmanlarda ikili mücadeleye giriyoruz, o zaman yemeği niye yan yana yemiyoruz diyoruz.
'GALATASARAY'DA 10 NUMARA'
Galatasaraylılık ailede var. Şu an hep anlatıyoruz ama ileride bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum, anlatılmaz, yaşanır. Ben Hagi'yi örnek aldım, Türkiye'de onun gibi büyük bir oyuncu olmak benim hep hedefim. Galatasaray'da 10 numarayı taşımanın gururunu taşımak isterim. Hem Hagi, hem de Alex de Souza, ikisi de.
'FATİH HOCANIN YERİ BAŞKA'
Fatih hocam ile 2 gün önce konuştum, bayramda aradım. Korona zamanında da aramıştım geçmiş olsun demek için. Aramız çok iyi, milli takımda bana sahip çıktı, bana hep güvendi. O süreçte Almanya'yı seçme ihtimalim de vardı ama beni çok etkiledi. Ay-yıldızlı formayı da taşımak kolay değil, 10 numarayı taşımak kolay değil. Fatih hocanın üzerimde çok emeği var, bende yeri başka.
'FATİH HOCAYI ÇOK SEVİYORLAR'
Fatih hocaya burada çok saygı duyuyorlar. Burada iz bıraktığını söyleyebilirim. 'Fatih Terim' dediğin zaman, hemen 'Oo İmparatore!' diyorlar. Bu, hem benim için hem de Türkiye için bir gurur. Zamanında Gattuso'yla çok konuştum Fatih Terim hakkında. Herkes çok olumlu, pozitif konuşuyor. Fiorentina'da hocalık da yaptığından, hazırlık maçında ona büyük bir karşılama yaptılar. Fatih hocayı, İtalya'da çok seviyorlar.
ZLATAN'IN EGOSU YOK
Zlatan Milan için yeni bir oyuncu değil. Dünya yıldızı ve çok tecrübeli bir oyuncu. O, bizim yıldızımız. Bize her konuda katkıda bulundu; tecrübesi, oyun hırsı, mentalitesiyle. Bize hem saha içinde hem saha dışında çok yardımcı oluyor. Herkes Zlatan'ı dışarıdan 'Ego' olarak görüyor. Bence hiç egosu yok, çok cana yakın birisi. Çok sempatik. Hemen şakalaşıyor. Onunla vakit geçirmek çok keyifli.
IBRAHIMOVIC GALATASARAYLI MI?
Ibrahimovic benim röportajımı takip etmiş, benim hakkımda konuşmuşsun dedi. 'Bana sordular hangi takımı tuttuğunu' dedim. Bana 'Takımı söyledin mi' dedi, 'Sen bana söyleme dediğin için söylemedim' dedim. Söylesem kızar. Tuttuğu takımda sarı var. Yarın bana 'Sarı' demişsin diyecek, başka detay veremem, bence bu kadar yeterli. Bu kadar güldüğüme göre anlaşılmıştır diye düşünüyorum.
MILAN İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ
Bir gün Milan'la Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Seyircilerimiz, buradaki atmosfer bambaşka. Seyircilerimizi de anlıyorum, onlar da başarı istiyor. Milan'da oynamak büyük bir gurur. Sonuçta burada büyük futbolcular oynadı hala da büyük isimlerle çalışıyorum. Milan'ın her zaman ismi kalacak çünkü Milan çok şeyler kazandı.
'KUPA MAÇI VAR'
Juventus'a karşı oynayacağımız kupa var. Onu da iyi bitirirsek, bizim için daha iyi olur. Seneye bazı şeyler değişir, değişmez onu bilemem ama seneye inşallah yine Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacağız. Milan maalesef 7 yıldır galiba Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Ama buna şahidim, her sene oraya katılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu önümüzdeki 12 maç bizim için çok önemli. İnşallah Avrupa Ligi'ne katılırız.
EURO 2020 SÖZLERİ
Çok iyi hava yakaladık. EURO 2020'nin ertelenmesi nedeniyle bir yandan üzüldüm, bir yandan sevindim. Sakat oyuncularımız vardı. Merih, Yusuf, Abdülkadir, Dorukhan, Cenk... Onlar için çok sevindim. Ben zaten Avrupa Şampiyonası'nı bir kez yaşamıştım. Onlar da yaşasın istiyorum. Bu ekip, çok güzel bir ekip. Her Milli Takım'a gittiğimde zevk alıyorum. Onlar için çok sevindim. İnşallah seneye turnuva oynanırsa kimse sakatlanmadan o turnuvaya katılırız.
ÇOK GÜÇLÜ TAKIMIMIZ VAR
Bu jenerasyon çok iyi, çok iyi oyuncularımız var. Hem yetenekli hem tecrübeli oyuncularımız var. Oynadıkları futboldan zevk alıyorlar, korkmadan oynuyorlar. Merih ve Cengiz, İtalya'da; Yusuf ve Zeki, Fransa'da oynuyorlar. Her gün tecrübe kazanıyoruz. Bize her zaman yardım eden, toparlayan Emre ve Burak abi var. Turnuvada zaten büyük ülkelere karşı nasıl onayabileceğimizi gösterdik, turnuvayı da iyi bitirdik. Çok güçlü bir Milli Takımımız var