Galatasaray'ın Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta İdlib şehitleri anıldı. Maç öncesinde şehitlerimizin isimleri anons edilirken Galatasaray tribünlerinden bu anonslara 'Burada' sözüyle karşılık geldi.
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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta rejim güçlerinin düzenlediği saldırılar sonucunda İdlib'de şehit olan 34 asker unutulmadı.
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Sarı kırmızılı futbolcular maç öncesi ısınmaya sırt bölümünde 'Mehmet' yazan siyah tişörtlerle çıktı.
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Öte yandan Galatasaraylı futbolcular asker selamı vererek İdlib şehitlerini andılar.
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Tribünlere; 'Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara' pankartı asıldı.
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Galatasaray maça 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartıyla çıktı.