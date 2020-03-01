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İdlib şehitleri için 3 dakika sessizlik

İdlib şehitleri için 3 dakika sessizlik
01 Mart 2020 Pazar

Galatasaray'ın Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta İdlib şehitleri anıldı. Maç öncesinde şehitlerimizin isimleri anons edilirken Galatasaray tribünlerinden bu anonslara 'Burada' sözüyle karşılık geldi.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta rejim güçlerinin düzenlediği saldırılar sonucunda İdlib'de şehit olan 34 asker unutulmadı.
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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta rejim güçlerinin düzenlediği saldırılar sonucunda İdlib'de şehit olan 34 asker unutulmadı.

Sarı kırmızılı futbolcular maç öncesi ısınmaya sırt bölümünde 'Mehmet' yazan siyah tişörtlerle çıktı.
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Sarı kırmızılı futbolcular maç öncesi ısınmaya sırt bölümünde 'Mehmet' yazan siyah tişörtlerle çıktı.

Öte yandan Galatasaraylı futbolcular asker selamı vererek İdlib şehitlerini andılar.
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Öte yandan Galatasaraylı futbolcular asker selamı vererek İdlib şehitlerini andılar.

Tribünlere; 'Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara' pankartı asıldı.
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Tribünlere; 'Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara' pankartı asıldı.

Galatasaray maça 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartıyla çıktı.
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Galatasaray maça 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartıyla çıktı.

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