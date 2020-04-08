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Samsun’un Terme ilçesine bağlı Ambartepe sınırları içerisinde ikamet eden Adem Gökmen ise her iki mahallenin karantinada olduğunu ve virüs nedeniyle komşular arasında gidiş-gelişin geçici olarak sonlandığını ifade ederek, “Şu anda bizim burada şehirler arası gidiş-geliş korona virüsü nedeniyle yok. Burası da aynı diğer yerler gibi karantina altında. Şehirlerimiz nasılsa bizim burası da bu şekilde. Şu ana kadar çok şükür bir hastamız da olmadı. Ordu-Samsun farklı iller olsa da komşuluklar sürüyor. Şu ana kadar şehirler arasında Ordu-Samsun arasında bariyer çekilmedi, bu zamana kadar da olmamıştı. Genellikle burada zaten emekliler yaşıyor. Genç kesim buranın 3’te birini oluşturuyor. Gençler şehre inip orada çalışıyorlar. Burada şehirler arası geçişlerde bir sıkıntı yaşanmıyor. İnşallah bu virüs de kısa zamanda biter. Bir tarafın Samsun, diğer tarafın Ordu olması bizim için bir sıkıntı olmuyor. Ramazan ayında herkes iftarını kendi saatine göre yapıyor. Ezanlarımızın okunmasında bir buçuk dakika kadar fark oluyor” diye konuştu.

(DHA)