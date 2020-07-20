Pandemi nedeniyle yaşanan sıfır km tedarik sorunlarına, bayram beklentileri eklenince fiyatlarda dalgalanma zirve yaptı. Esnafla yapılan görüşmelerde, pandemi öncesi 100.000 TL olan modellerin dalgalanma ile 130.000 TL'ye varan fiyatlar istendiği bilgisini aldık.
Geçen sene 30 bin seviyesinde olan düşük modelli otomobillerin 50-60 bin TL seviyesine geldiğine dikkat çeken esnaf, alışverişin yavaşladığını belirtti.
Bizim gezimizde pazarda çok sayıda Toyota Corolla dikkatimizi çekerken, pazarda temiz olarak Ford Focus, Honda Civic ve Opel Corsa bulunabiliyor.
Bunların yanında artık klasik sayılabilecek Kartal ve Renault 12 gibi bir zamanların gözde modellerini de listemize ekledik.
Renault 12 / 16.750 TL
Kartal’dan dikkatimizi çeken otomobilleri en ucuzdan en pahalıya sizin için listedik Renault 12 / 16.750 TL
Doğan / 19.500 TL
Doğan / 19.500 TL
Kartal / 19.750 TL
Kartal / 19.750 TL
Seat Ibiza / 32.500 TL
Seat Ibiza / 32.500 TL
Volkswagen Polo / 37.750 TL
Volkswagen Polo / 37.750 TL
Kango/ 39.750 TL
Kango/ 39.750 TL
Fabia / 41.250 TL
Fabia / 41.250 TL
Polo / 45.750 TL
Polo / 45.750 TL
Polo / 46.500 TL
Polo / 46.500 TL
Doblo / 46.750 TL
Doblo / 46.750 TL
Kartal ikinci el otomobil pazarından güncel fiyatlar
Kartal ikinci el otomobil pazarından güncel fiyatlar
Kartal ikinci el otomobil pazarından güncel fiyatlar
Kartal ikinci el otomobil pazarından güncel fiyatlar