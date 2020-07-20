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İkinci el otomobilde ipin ucu kaçmış

İkinci el otomobilde ipin ucu kaçmış
20 Temmuz 2020 Pazartesi

İkinci el otomobil piyasasında son durumu görmek için dün Kartal Açık Oto Pazarı'nı ziyaret ettik. Pazar esnafıyla yaptığımız görüşmelerde ilginç bir tablo ortaya çıktı. Hasan Aytekin /Star.com.tr

<p>Pandemi nedeniyle yaşanan sıfır km tedarik sorunlarına, bayram beklentileri eklenince fiyatlarda dalgalanma zirve yaptı. Esnafla yapılan görüşmelerde, pandemi öncesi 100.000 TL olan modellerin dalgalanma ile 130.000 TL'ye varan fiyatlar istendiği bilgisini aldık.<br></p>
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Pandemi nedeniyle yaşanan sıfır km tedarik sorunlarına, bayram beklentileri eklenince fiyatlarda dalgalanma zirve yaptı. Esnafla yapılan görüşmelerde, pandemi öncesi 100.000 TL olan modellerin dalgalanma ile 130.000 TL'ye varan fiyatlar istendiği bilgisini aldık.

<p>Geçen sene 30 bin seviyesinde olan düşük modelli otomobillerin 50-60 bin TL seviyesine geldiğine dikkat çeken esnaf, alışverişin yavaşladığını belirtti. </p>
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Geçen sene 30 bin seviyesinde olan düşük modelli otomobillerin 50-60 bin TL seviyesine geldiğine dikkat çeken esnaf, alışverişin yavaşladığını belirtti. 

<p>Bizim gezimizde pazarda çok sayıda Toyota Corolla dikkatimizi çekerken, pazarda temiz olarak Ford Focus, Honda Civic ve Opel Corsa bulunabiliyor.  </p>
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Bizim gezimizde pazarda çok sayıda Toyota Corolla dikkatimizi çekerken, pazarda temiz olarak Ford Focus, Honda Civic ve Opel Corsa bulunabiliyor.  

<p><span >Bunların yanında artık klasik sayılabilecek Kartal ve Renault 12 gibi bir zamanların gözde modellerini de listemize ekledik. </span></p><p><span >Renault 12 / 16.750 TL</span><br></p>
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Bunların yanında artık klasik sayılabilecek Kartal ve Renault 12 gibi bir zamanların gözde modellerini de listemize ekledik. 

Renault 12 / 16.750 TL

<p>Kartal’dan dikkatimizi çeken otomobilleri en ucuzdan en pahalıya sizin için listedik  Renault 12 / 16.750 TL</p>
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Kartal’dan dikkatimizi çeken otomobilleri en ucuzdan en pahalıya sizin için listedik  Renault 12 / 16.750 TL

<p>Doğan / 19.500 TL</p>
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Doğan / 19.500 TL

<p>Doğan / 19.500 TL</p>
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Doğan / 19.500 TL

<p>Kartal / 19.750 TL</p>
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Kartal / 19.750 TL

<p>Kartal / 19.750 TL</p>
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Kartal / 19.750 TL

<p>Seat Ibiza / 32.500 TL</p>
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Seat Ibiza / 32.500 TL

<p>Seat Ibiza / 32.500 TL</p>
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Seat Ibiza / 32.500 TL

<p>Volkswagen Polo / 37.750 TL </p>
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Volkswagen Polo / 37.750 TL 

<p>Volkswagen Polo / 37.750 TL </p>
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Volkswagen Polo / 37.750 TL 

<p>Kango/ 39.750 TL</p>
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Kango/ 39.750 TL

<p>Kango/ 39.750 TL</p>
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Kango/ 39.750 TL

<p>Fabia / 41.250 TL</p>
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Fabia / 41.250 TL

<p>Fabia / 41.250 TL</p>
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Fabia / 41.250 TL

<p>Polo / 45.750 TL </p>
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Polo / 45.750 TL 

<p>Polo / 45.750 TL </p>
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Polo / 45.750 TL 

<p>Polo / 46.500 TL</p>
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Polo / 46.500 TL

<p>Polo / 46.500 TL</p>
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Polo / 46.500 TL

<p>Doblo / 46.750 TL</p>
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Doblo / 46.750 TL

<p>Doblo / 46.750 TL</p>
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Doblo / 46.750 TL

<p>Kartal ikinci el otomobil pazarından güncel fiyatlar</p>
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Kartal ikinci el otomobil pazarından güncel fiyatlar

<p>Kartal ikinci el otomobil pazarından güncel fiyatlar</p>
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Kartal ikinci el otomobil pazarından güncel fiyatlar

<p>Kartal ikinci el otomobil pazarından güncel fiyatlar</p>
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Kartal ikinci el otomobil pazarından güncel fiyatlar

<p>Kartal ikinci el otomobil pazarından güncel fiyatlar</p>
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Kartal ikinci el otomobil pazarından güncel fiyatlar

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