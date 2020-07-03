4 / 51



Sosyal medyada İkranur'un annesi hakkında olumsuz ve eleştirel yorumlar yapıldı. İkranur'un annesi Nazlı Tirsi'nin sorumsuzluğu birçok vatandaş tarafından eleştirildi. 4 çocuğunu da bırakıp evi terk etmesi kendisinin başka birine kaçacağı iddialarını doğurdu. Müge Anlı'nın kendisine ısrarla 'birisine mi kaçıyordun?' sorusu üzerine bir süre sonra 'Jandarma'ya o kişi hakkında gereken her şeyi anlattım' ifadesini kullandı. Nazlı Tirsi'nin daha önce veya halen birlikte olduğu birinin küçük İkranur'a zarar vermiş olabileceği konuşuluyor.