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Yarı finale yakışı bir mücadele oldu. İki takım da savaştı ve herkes iyi niyetliydi. Herkesi tebrik ediyorum. ilk yarı bizim kontrolümüzdeydi. İkinci yarı oyunu Başakşehir'e verdik ve sonunda 2 gol yedik. Uzatmaları biz çok daha iyi oynadık. Fizik açıdan da güçlü olan bizdik.