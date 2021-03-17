Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa ifadeleri şu şekilde:
Yarı finale yakışı bir mücadele oldu. İki takım da savaştı ve herkes iyi niyetliydi. Herkesi tebrik ediyorum. ilk yarı bizim kontrolümüzdeydi. İkinci yarı oyunu Başakşehir'e verdik ve sonunda 2 gol yedik. Uzatmaları biz çok daha iyi oynadık. Fizik açıdan da güçlü olan bizdik.
2. yarıda Aboubakar'ın çıkması biraz dengemizi bozdu, maçı biraz Başakşehir'e verdik, ikinci topları kazandılar, bu da üzerimize gelmelerine neden oldu, 2 gol yedik. Oyunun uzatmalarını biz daha iyi oynadık, kontrol bizdeydi, takımın fizik gücü yüksekti. Güçlü olan finale yükseldi.
Türkiye Kupası'nda finale yükseldikten sonra 10 yıllık hasreti dindirmek istediklerini söyleyen Yalçın, 'Bugün tek hedefimiz turu geçip final oynamaktı, hiçbir zaman sonraki maçı düşünmüyoruz. Önümüzdeki maçı kazanamazsak sonrakinin anlamı kalmıyor. Bugünkü maç bizim için çok değerliydi.
BENİM İÇİN BİR İLK!
Benim için de çok değerli, antrenörlük kariyerimde ilk kez final oynayacağım, kupa kazanma şansı yakaladım. Biz de 10 senedir kupayı kazanmamış bir camiayız, umarım bu hasrete son veririz. Şimdi konsantrasyonumuz lige olacak.' diye konuştu.
'ELEŞTİRİYORUZ AMA OYUNCULAR DA HATA YAPAR'
Fenerbahçe maçı ile ilgili ise Sergen Yalçın, 'Hafta sonu oynayacağımız derbi zor bir derbi. Fenerbahçe'nin maç kaybetmesi kötü oynadıklarını göstermez. Çok iyi kadroları var, zor bir maç olacak.
İyi hazırlanacağız, oyuncu grubunu dinlendireceğiz. Bazen çok eleştiriyoruz oyuncuları ama oyuncular hata yaparlar. Futbol bir hata oyunudur, mutlaka birileri hata yapar. Kimse hata yapmasa maçlar zaten 0-0 biter. Bu maç hatalar oyunu. Oyuncular çok maç oynadı, yorgunlar, final bölümüne giriyoruz, zor maçlar olacak.' açıklamasını yaptı.
ABOUBAKAR AÇIKLAMASI
Maçın devre arasında tedavi olduğu bilinen Aboubakar'ın son durumu ile ilgili ise Sergen Yalçın, 'Aboubakar için doktorla henüz konuşmadık, yarın, öbür gün belli olur. İnşallah ciddi bir durumu yoktur, tüm oyunculara ihtiyacımız var.' açıklamasını yaptı.
ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Şampiyonluk yarışına ilişkin de konuşan başarılı hoca, '2 puan, 3 puan, 5 puan çok avantaj değil. Herkes herkesi yenebiliyor. Her yerde savaş var. Zor bir lig, kolay bir lig değil.
Bir kulvarda finale ulaştık, bu önemliydi, inşallah öbür tarafta da hedefe ulaşırız. Taraftarımız merak etmesin, bu takım son dakikaya kadar şampiyon olmak için her şeyini verecek.' diyerek sözlerini noktaladı.
Beşiktaş pazar günü ligde Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak.