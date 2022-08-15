İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'Alt yapı sorununu çözdük' dediği ve sel, su baskını gibi problemlerin yaşanmayacağını söylediği Maltepe'de yağan yağmurun ardından sokaklar göle döndü.
İstanbul'da birçok ilçeden sayısız mağdur vatandaş haberi geldi. İçinde yolcu bulunan metrobüsleri su bastı.
Göçük altında kalan bir vatandaşa ulaşılmaya çalışılırken onlarca ilçede sel suları ile mücadele ediliyor. Yaşanan aksaklıklar sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyada en çok konuşulan isim haline gelirken binlerce tepki tweeti atıldı.
ALTYAPIYI ÇÖZDÜK DEDİĞİ MALTEPE'DE BÜYÜK MAĞDURİYET
İstanbul'un Anadolu Yakasında başlayan ve neredeyse tamamında etkili olan yağış sonrası Maltepe'de sokaklar göle döndü. Birçok araç yollarda mahsur kaldı. Maltepe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorunlarını çözdük dediği noktalardan biriydi.
METROBÜSLERİ SU BASTI!
İstanbul'un birçok noktasından gelen görüntülerin en ilginçlerinden biri de otobüs ve metrobüsleri su basması ve içerideki vatandaşların kaçacak yerleri de olmadığı için yaşadığı panikti
ELEŞTİRİ, TEPKİ VE MİZAH TWEETLERİ
Daha önce İstanbul'un yaşadığı birçok yağış sırasında tatilde olması ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu hakkında çok sayıda eleştiri ve tepki tweeti atılırken mizah içerikli olanları da dikkat çekti.
İşte o tweetlerden bazıları...