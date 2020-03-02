İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2484
  • EURO
    6,9376
  • ALTIN
    322.835
  • BIST100
    107098
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • İmdatlarına AFAD yetişti! Düzensiz göçmenler Meriç Nehri'ni aşmaya çalışıyor

İmdatlarına AFAD yetişti! Düzensiz göçmenler Meriç Nehri'ni aşmaya çalışıyor

İmdatlarına AFAD yetişti! Düzensiz göçmenler Meriç Nehri'ni aşmaya çalışıyor
02 Mart 2020 Pazartesi

Edirne'den Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler, daha çok nehir hattını deniyor. Bazı düzensiz göçmenler, botlara kapasitesinin üzerinde, çok sayıda kişiyle binmeleri nedeniyle nehri geçerken sıkıntı yaşıyor. Nehirdeki adacıkta kalan yaklaşık 30 düzensiz göçmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Pek çok kişinin Yunanistan tarafına geçtiğini öğrenen düzensiz göçmenler, Meriç Nehri'ni aşmak için sınır köylerine geliyor.
1
/
36

Pek çok kişinin Yunanistan tarafına geçtiğini öğrenen düzensiz göçmenler, Meriç Nehri'ni aşmak için sınır köylerine geliyor.

2
/
36

Bazı düzensiz göçmenler, botlara kapasitesinin üzerinde, çok sayıda kişiyle binmeleri nedeniyle nehri geçerken sıkıntı yaşıyor.
3
/
36

Bazı düzensiz göçmenler, botlara kapasitesinin üzerinde, çok sayıda kişiyle binmeleri nedeniyle nehri geçerken sıkıntı yaşıyor.

4
/
36

- Adacıkta mahsur kalanları AFAD ekipleri kurtardı
5
/
36

- Adacıkta mahsur kalanları AFAD ekipleri kurtardı

6
/
36

Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 30 düzensiz göçmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
7
/
36

Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 30 düzensiz göçmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

8
/
36

Bir gazeteci, kıyafetleri ıslanan kişiye kazağını verdi.
9
/
36

Bir gazeteci, kıyafetleri ıslanan kişiye kazağını verdi.

10
/
36

Sağlık ekipleri, kıyıya yüzerek çıkan ve soğuktan titreyen düzensiz göçmene müdahale etti.
11
/
36

Sağlık ekipleri, kıyıya yüzerek çıkan ve soğuktan titreyen düzensiz göçmene müdahale etti.

12
/
36

Ekiplerce, düzensiz göçmenlere gıda ve su yardımında bulunuldu.
13
/
36

Ekiplerce, düzensiz göçmenlere gıda ve su yardımında bulunuldu.

14
/
36

İran uyruklu Abdülzaki Baku, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana nehirdeki adacıkta beklediklerini belirterek, 'Yunanistan'a gideceğiz. Oradan da İngiltere'ye gitmek istiyoruz. Arkadaşlarımı kaldığımız yerden kurtarmak istedim. Botla Yunanistan'a geçeceğiz.' diye konuştu.
15
/
36

İran uyruklu Abdülzaki Baku, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana nehirdeki adacıkta beklediklerini belirterek, 'Yunanistan'a gideceğiz. Oradan da İngiltere'ye gitmek istiyoruz. Arkadaşlarımı kaldığımız yerden kurtarmak istedim. Botla Yunanistan'a geçeceğiz.' diye konuştu.

16
/
36

17
/
36

18
/
36

19
/
36

20
/
36

21
/
36

22
/
36

23
/
36

24
/
36

25
/
36

26
/
36

27
/
36

28
/
36

29
/
36

30
/
36

31
/
36

32
/
36

33
/
36

34
/
36

35
/
36

36
/
36

Öne Çıkan Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.