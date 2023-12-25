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'G.SARAY'A GİTTİĞİM İÇİN GURURLUYUM'

'Türkiye'ye gitmek doğru bir karar mıydı?'

'Yedek takım ile A takım arasında geçen 4-5 sezondan sonra bir değişikliğe ihtiyaç vardı. Gençken kaliteli dakikalara ihtiyaç vardır. O anda Türkiye'ye, Galatasaray'a gitme fırsatım oldu. Bunun için çok gururluyum. Riskli bir karar aldım. Takım küme düşmeye yakındı ve takımın idolü kaptan Muslera sakatlanmıştı. Onun yerine geçmek zorundaydım. Domenec Torrent ve Barça'da antrenörlük yapmış Ricard Segarra oraya gitmem için beni ikna etmeye çalıştılar. İspanya'dan gelen diğer teklifleri reddettim ve Galatasaray'a gittim. Verdiğim bu kararda da haklıydım.'