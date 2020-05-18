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'Üreme döneminde jandarma akarsu koylarında inci kefali nöbeti tutuyor, merkezde ise polis ve jandarma ekipleri koruma çalışmalarında görev alıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi de balıkla ilgili bilimsel verileri üreterek bilimsel bir yaklaşım sergilenmiş oluyor. 2000'li yıllarda bu akarsuda aşırı avcılıktan dolayı tek bir tane zıplayan balık kalmamıştı. Fakat aradan geçen süre içerisinde koruma çalışmaları ile beraber bugün balıkların derelere tekrardan geri döndüğünü görüyoruz. Koruma çalışmaları için jandarma, polis ve zabıta ekiplerine teşekkür ederiz.'