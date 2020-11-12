Fransa Ligue 1'de Lille forması altında müthiş performans gösteren Yusuf Yazıcı Premier Lig devi Arsenal'in radarında.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sezon sonunda Türk asıllı yıldız Mesut Özil ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Şimdilerde takımın hem UEFA Avrupa Ligi hem de Premier Lig kadrosundan çıkarılmış olsa da ilk transfer olduğu dönemde sergilediği tarihi performansla öne çıkan Mesut Özil'in boşluğunu doldurmak adına çalışmalar da başlamış durumda.
Arsenal'in bu doğrultuda yine bir Türk yıldızın peşinde olduğu ifade ediliyor.
The Sun, Daily Mail'e dayandırdığı haberle Arsenal'in Yusuf Yazıcı için devrede olduğunu aktardı.
Mikel Arteta'nın ekibinin Lille formasıyla bu sezon harikalar yaratan Yusuf Yazıcı'yı yakından takip ettikleri belirtilmekte.
Yusuf Yazıcı'nın oyun tarzı bakımından Mesut Özil'e benzediği aktarılırken eski Arsenal Menajeri Arsene Wenger'in Yusuf'u Trabzonspor döneminde bizzat izlediği ve o dönemde sunulan 14.5 milyon Pound'luk teklifin kabul edilmediği belirtiliyor.
Trabzonspor döneminde oyuncuyla Manchester United, Liverpool, PSV ve Lyon'un da ilgilendiğini fakat Lille'e transferi sonrası özellikle İngiliz ekiplerinin ilk etapta ilgisinin azalmış olabileceği belirtilmekteydi.
Fakat bu sezonki performans ile her şey değişmiş durumda. Lille adına 7 gole imza atan ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2 kez üst üste hat-trick yapan Yusuf Yazıcı için Ocak ayında ilginin artacağı belirtilmekte.
Daily Mail, Lille'in gelişimine katkıda bulunduğu veya keşfettiği yıldızların Premier Lig devlerine transferlerine de vurgu yapıyor.
Eden Hazard, Nicolas Pepe, Idrissa Gueye, Sofiane Boufal ve Divorck Origi gibi isimler göz önüne alındığında Yusuf Yazıcı'nın da yakın zamanda Premier Lig devlerine transferine yüksek ihtimal olarak bakılıyor.
Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil için İngiliz basını, Mesut'un Türkiye'ye gideceğini iddia etti.
Ocak transfer döneminde iki ezeli rakibin Arsenal'e düşük bir bonservis bedeli ödeyerek transferi 6 ay öncesinden tamamlamak için girişimlerde bulunacağı ifade edildi.
İngiliz basını, Özil'in yeni durağının MLS ekiplerinden Inter Miami ya da Fenerbahçe olacağını iddia etmişti. Bu iddialara yenisi eklendi ve Özil'i isteyen kulüpler arasında Galatasaray da yer alıyor...