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  • İngilizler pişman, İtalyanlar hayran... Alexander Sörloth rekora koşuyor

İngilizler pişman, İtalyanlar hayran... Alexander Sörloth rekora koşuyor

İngilizler pişman, İtalyanlar hayran... Alexander Sörloth rekora koşuyor
07 Temmuz 2020 Salı

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 29 gole ulaşan Alexander Sörloth, kulüp tarihinde rekor kırmaya hazırlanıyor. Napoli'nin transfer listesinde bulunan, Norveçli golcü için vites arttırdığı öğrenildi.

<p>Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, skorer kimliğiyle damga vurduğu Süper Lig'de kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor.</p>
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Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, skorer kimliğiyle damga vurduğu Süper Lig'de kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor.

<p>Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 29 gol atan Sörloth..</p>
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Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 29 gol atan Sörloth..

<p>2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.</p>
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2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

<p><b>TEK BAŞINA CRYSTAL PALACE'I GEÇTİ</b></p>
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TEK BAŞINA CRYSTAL PALACE'I GEÇTİ

<p>Süper Lig'de forma giydiği 30 maçta 21 kez rakip fileleri havalandıran Sörloth, eski takımı Crystal Palace'ı dahi geride bırakmayı başardı.</p>
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Süper Lig'de forma giydiği 30 maçta 21 kez rakip fileleri havalandıran Sörloth, eski takımı Crystal Palace'ı dahi geride bırakmayı başardı.

<p>Alexander Sörloth tüm kulvarlarda toplamda 29 gol kaydederken, Crystal Palace ise Premier Lig'de takım halinde toplam 28 golde kaldı.</p>
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Alexander Sörloth tüm kulvarlarda toplamda 29 gol kaydederken, Crystal Palace ise Premier Lig'de takım halinde toplam 28 golde kaldı.

<p><b>GÖZÜ ŞOTA'NIN REKORUNDA</b></p>
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GÖZÜ ŞOTA'NIN REKORUNDA

<p>Bordo-mavili futbolcu, ligde kalan 4 haftada 4 gol atması halinde 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden gol kralı Şota Arveladze'nin gol sayısına ulaşmış olacak.</p>
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Bordo-mavili futbolcu, ligde kalan 4 haftada 4 gol atması halinde 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden gol kralı Şota Arveladze'nin gol sayısına ulaşmış olacak.

<p>Norveçli oyuncu, daha önce de 2018-2019 sezonunu 15 golle tamamlayan Hugo Rodallega, 2013-2014 sezonunda 13 gol atan Paulo Henrique, 12 gol kaydeden Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geçmişti.</p>
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Norveçli oyuncu, daha önce de 2018-2019 sezonunu 15 golle tamamlayan Hugo Rodallega, 2013-2014 sezonunda 13 gol atan Paulo Henrique, 12 gol kaydeden Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geçmişti.

<p><b>NAPOLI'NİN SORLOTH ISRARI</b></p>
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NAPOLI'NİN SORLOTH ISRARI

<p>Trabzonspor formasıyla bu sezon 44 maçta 29 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth, Avrupa devlerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor.</p>
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Trabzonspor formasıyla bu sezon 44 maçta 29 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth, Avrupa devlerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor.

<p>Fanatik'te yer alan habere göre; Trabzonspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan 2 yıllığına 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı 24 yaşındaki yıldız golcü için Napoli harekete geçti.</p>
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Fanatik'te yer alan habere göre; Trabzonspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan 2 yıllığına 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı 24 yaşındaki yıldız golcü için Napoli harekete geçti.

<p>Fransa Lig 1 ekibi Lille'in Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i ilk hedef olarak belirleyen Mavi-Beyazlılar'ın, bu oyuncu konusundaki pazarlıklardan bir sonuç alınamaması sonrasında Sörloth'u gündemine aldığı kaydedildi.</p>
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Fransa Lig 1 ekibi Lille'in Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i ilk hedef olarak belirleyen Mavi-Beyazlılar'ın, bu oyuncu konusundaki pazarlıklardan bir sonuç alınamaması sonrasında Sörloth'u gündemine aldığı kaydedildi.

<p>Napoli'nin, Osimhen için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ancak Lille yönetimiyle ortak noktada henüz buluşulamadığı için B Planı'na geçiş yapıldığı bildirildi.</p><p>Bordo-Mavililer'in Norveçli golcüsü için İngiltere Premier Lig ekiplerinin de takibinin sürdüğü öğrenildi.</p>
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Napoli'nin, Osimhen için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ancak Lille yönetimiyle ortak noktada henüz buluşulamadığı için B Planı'na geçiş yapıldığı bildirildi.

Bordo-Mavililer'in Norveçli golcüsü için İngiltere Premier Lig ekiplerinin de takibinin sürdüğü öğrenildi.

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