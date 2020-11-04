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'BU GOLÜ TORUNLARIMA NASIL ANLATACAĞIM?'

Bu gol sonrası BT Sport, 35 yaşındaki Demba Ba'nın tek başına kontra ataktan gelerek gol atmasına şaşkınlığını gösteren bir paylaşım yaptı. İngiliz taraftarlardan bazıları da 'Bu golü torunlarıma nasıl anlatacağım?' diyerek paylaşımda bulundular.