Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü Manchester United karşısında Demba Ba ile buldu. Ba'nın 13. dakikada attığı golle Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atmış oldu.
Demba Ba, bu golle birlikte kariyerinde Manchester United'a attığı gol sayısını da 4'e çıkartmış oldu. Tecrübeli forvet, daha önceden United'a karşı Newcastle formasıyla 2, Chelsea ile 1 gol kaydetmişti.
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü Manchester United'a atan Demba Ba, ayrıca Avrupa kupaları kariyerinde ceza sahası dışından ilk kez fileleri havalandırmış oldu.
Öte yandan Ba, attığı bu golle Şampiyonlar Ligi tarihinde Didier Drogba'nın ardından gol atan en yaşlı ikinci Afrikalı oyuncu oldu. 35 yaşındaki futbolcu, bu klasmanda 36 yaşındaki Drogba'nın ardından ikinci sıraya geçti.
İNGİLTERE BUNU KONUŞUYOR
Senegalli golcünün attığı gol, İngiltere'de de geniş yankı uyandırdı. Özellikle United'ın savunmada verdiği boşluk sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu.
Manchester United tüm gücüyle yüklenirken arkasında bıraktığı büyük boşluğu fark eden Visca, harika bir uzun topla Demba Ba'yı buluşturdu. 65 metre boyunca topu süren ve golünü atan Demba Ba, United'a karşı skoru 1-0 yaptı.
'BU GOLÜ TORUNLARIMA NASIL ANLATACAĞIM?'
Bu gol sonrası BT Sport, 35 yaşındaki Demba Ba'nın tek başına kontra ataktan gelerek gol atmasına şaşkınlığını gösteren bir paylaşım yaptı. İngiliz taraftarlardan bazıları da 'Bu golü torunlarıma nasıl anlatacağım?' diyerek paylaşımda bulundular.
CHELSEA'DEN GERRARD GÖNDERMESİ
Chelsea taraftarları da eski oyuncularının golünü paylaşarak ezeli rakipleri United'a dokundurma yaptı. Chelsea taraftarı, Ba'nın golünü Liverpool'a karşı attığı gole de benzetti. O golde Gerrard'ın ayağı kaymış ve Ba, Liverpool'un şampiyonluk ümitlerini bitiren golü atmıştı.
TRİBÜNLERDE TÜRK BAYRAKLARI
Medipol Başakşehir'in, Manchester United ile oynadığı mücadele için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev Türk bayrakları yer aldı. Kale arkası tribünlere serilen bayraklar, locaların üzerindeki tribünlere de asıldı.
'BURADA NELER OLUYOR?'
Başakşehir Manchester United karşısında da PSG maçında olduğu gibi iyi bir oyun sergilerken, Demba Ba'nın golü dünya medyasının da gündemine oturdu.
'BİR HAVA TOPU VE BA GOLÜ ATTI... MANCHESTER UNITED SAVUNMASI NEREDE?'
Golden önce Başakşehir yarı alanının ortalarında bomboş top bekleyen Demba Ba'yı United savunmasının unutması, sosyal medyada da ciddi şekidle tepkilerin oluşmasına sebep oldu.
'DEMBA BA'NIN GOLÜNDEN ÖNCE MANCHESTER UNİTED SAVUNMASI...'
Amerikan medyasından ESPN de, bu gole kayıtsız kalmadı.
'TEHLİKE ALTINDAYIM'
'DEMBA BA EV SAHİBİ EKİBİ ÖNE GEÇİREN GOLÜ YARI SAHADAN FAZLA KOŞARAK ATTI. ÇOK İLGİNÇ BİR İLK YARI OLUYOR'
SkySports da, United savunmasının bıraktığı boşluğa değindi.