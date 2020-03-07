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İngiltere - Fransa ortak geliştirdi! Gemi katili 'Sea Venom' ateşlendi

İngiltere - Fransa ortak geliştirdi! Gemi katili 'Sea Venom' ateşlendi
07 Mart 2020 Cumartesi

İngiltere - Fransa ortak geliştirdi! Gemi katili 'Sea Venom' ateşlendi / Kaynak: star.com.tr

2010 Lancaster House antlaşmaları kapsamında Fransa ve İngiltere tarafından ortaklaşa geliştirilen Sea Venom füzesi programında yeni bir gelişme yaşandı.
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2010 Lancaster House antlaşmaları kapsamında Fransa ve İngiltere tarafından ortaklaşa geliştirilen Sea Venom füzesi programında yeni bir gelişme yaşandı.

Sea Venom Füzesi, ilk yeterlilik atış denemesini başarıyla gerçekleştirdi.
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Sea Venom Füzesi, ilk yeterlilik atış denemesini başarıyla gerçekleştirdi.

Test, Fransız DGA kurumu tarafından Ile du Levant'ta 20 Şubat'ta yapıldı, ancak kamuoyuna Cuma günü açıklandı.
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Test, Fransız DGA kurumu tarafından Ile du Levant'ta 20 Şubat'ta yapıldı, ancak kamuoyuna Cuma günü açıklandı.

Sea Venom, mümkün olduğunca alçaktan uçan bir helikopterden fırlatıldı.
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Sea Venom, mümkün olduğunca alçaktan uçan bir helikopterden fırlatıldı.

Seyir safhasına ulaştıktan sonra suyun üzerinde ilerledi.
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Seyir safhasına ulaştıktan sonra suyun üzerinde ilerledi.

Veri bağlantısı yoluyla hava mürettebatına iletilen görüntüler ilerleme aşamasında hedef noktasını manuel olarak düzeltme yapılabildi.
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Veri bağlantısı yoluyla hava mürettebatına iletilen görüntüler ilerleme aşamasında hedef noktasını manuel olarak düzeltme yapılabildi.

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Daha sonra füze belirlenen noktayı takip etti ve MBDA'dan yapılan açıklamaya göre hedefi 'çok yüksek bir doğruluk derecesi ile' vurdu.
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Daha sonra füze belirlenen noktayı takip etti ve MBDA'dan yapılan açıklamaya göre hedefi 'çok yüksek bir doğruluk derecesi ile' vurdu.

Yaklaşık 109 kg (240 Ib) 2.5 metre uzunluğundaki füze, taşıdığı savaş başlığıyla 12 deniz mili mesafedeki hedefi vurdu.
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Yaklaşık 109 kg (240 Ib) 2.5 metre uzunluğundaki füze, taşıdığı savaş başlığıyla 12 deniz mili mesafedeki hedefi vurdu.

Daha önceki iki fırlatma sırasında füzeler, fırlatmadan sonra kilitlendi (LOAL) ve fırlatmadan önce kilitlendi (LOBL).
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Daha önceki iki fırlatma sırasında füzeler, fırlatmadan sonra kilitlendi (LOAL) ve fırlatmadan önce kilitlendi (LOBL).

Bu özelliğinin yanı sıra, düşük irtifalı deniz yüzeyine yakın uçuş ve kızılötesi arayıcısından görüntüleri kullanarak otonom yönlendirme yeteneklerini gösterdi.
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Bu özelliğinin yanı sıra, düşük irtifalı deniz yüzeyine yakın uçuş ve kızılötesi arayıcısından görüntüleri kullanarak otonom yönlendirme yeteneklerini gösterdi.

Fransa'da ANL olarak bilinen Sea Venom (anti-navire léger - hafif anti-gemi füzesi), Fransız Donanmasının gelecekteki 'Guépard' Hafif Ortak Helikopteri (HIL - Hélicoptère Interarmées Léger) tarafından ateşlenmek üzere tasarlanan bir füzedir.
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Fransa'da ANL olarak bilinen Sea Venom (anti-navire léger - hafif anti-gemi füzesi), Fransız Donanmasının gelecekteki 'Guépard' Hafif Ortak Helikopteri (HIL - Hélicoptère Interarmées Léger) tarafından ateşlenmek üzere tasarlanan bir füzedir.

Füze İngiltere Kraliyet Donanması'nda ise, AW159 Wildcat'i Sea Skua'nın yerini alacak.
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Füze İngiltere Kraliyet Donanması'nda ise, AW159 Wildcat'i Sea Skua'nın yerini alacak.

Füze, küçük hızlı hareket eden, askeri olmayan tekneler, sıkışık kıyı ortamlarında, ve büyükten küçüğe boyutları değişen düşman gemilerine saldırmak için tasarlandı.
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Füze, küçük hızlı hareket eden, askeri olmayan tekneler, sıkışık kıyı ortamlarında, ve büyükten küçüğe boyutları değişen düşman gemilerine saldırmak için tasarlandı.

Ayrıca karadaki statik kıyı hedeflerini de vurabiliyor.
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Ayrıca karadaki statik kıyı hedeflerini de vurabiliyor.

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