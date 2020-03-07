İngiltere - Fransa ortak geliştirdi! Gemi katili 'Sea Venom' ateşlendi
İngiltere - Fransa ortak geliştirdi! Gemi katili 'Sea Venom' ateşlendi
07 Mart 2020 Cumartesi
İngiltere - Fransa ortak geliştirdi! Gemi katili 'Sea Venom' ateşlendi / Kaynak: star.com.tr
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2010 Lancaster House antlaşmaları kapsamında Fransa ve İngiltere tarafından ortaklaşa geliştirilen Sea Venom füzesi programında yeni bir gelişme yaşandı.
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Sea Venom Füzesi, ilk yeterlilik atış denemesini başarıyla gerçekleştirdi.
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Test, Fransız DGA kurumu tarafından Ile du Levant'ta 20 Şubat'ta yapıldı, ancak kamuoyuna Cuma günü açıklandı.
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Sea Venom, mümkün olduğunca alçaktan uçan bir helikopterden fırlatıldı.
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Seyir safhasına ulaştıktan sonra suyun üzerinde ilerledi.
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Veri bağlantısı yoluyla hava mürettebatına iletilen görüntüler ilerleme aşamasında hedef noktasını manuel olarak düzeltme yapılabildi.
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Daha sonra füze belirlenen noktayı takip etti ve MBDA'dan yapılan açıklamaya göre hedefi 'çok yüksek bir doğruluk derecesi ile' vurdu.
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Yaklaşık 109 kg (240 Ib) 2.5 metre uzunluğundaki füze, taşıdığı savaş başlığıyla 12 deniz mili mesafedeki hedefi vurdu.
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Daha önceki iki fırlatma sırasında füzeler, fırlatmadan sonra kilitlendi (LOAL) ve fırlatmadan önce kilitlendi (LOBL).
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Bu özelliğinin yanı sıra, düşük irtifalı deniz yüzeyine yakın uçuş ve kızılötesi arayıcısından görüntüleri kullanarak otonom yönlendirme yeteneklerini gösterdi.
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Fransa'da ANL olarak bilinen Sea Venom (anti-navire léger - hafif anti-gemi füzesi), Fransız Donanmasının gelecekteki 'Guépard' Hafif Ortak Helikopteri (HIL - Hélicoptère Interarmées Léger) tarafından ateşlenmek üzere tasarlanan bir füzedir.
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Füze İngiltere Kraliyet Donanması'nda ise, AW159 Wildcat'i Sea Skua'nın yerini alacak.
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Füze, küçük hızlı hareket eden, askeri olmayan tekneler, sıkışık kıyı ortamlarında, ve büyükten küçüğe boyutları değişen düşman gemilerine saldırmak için tasarlandı.
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Ayrıca karadaki statik kıyı hedeflerini de vurabiliyor.