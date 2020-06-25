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KARTON TARAFTAR UYGULAMASI NEDİR?

Karton taraftar uygulaması, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Süper Lig takımları da dahil olmak üzere birçok futbol kulübü tarafından pandemi sonrasında oynanan seyircisiz maçlar için başlatıldı