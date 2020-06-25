İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8533
  • EURO
    7,695
  • ALTIN
    388.467
  • BIST100
    114139
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • İngiltere tribünlerinde ortalığı karıştıran görüntü! Apar topar kaldırıldı

İngiltere tribünlerinde ortalığı karıştıran görüntü! Apar topar kaldırıldı

İngiltere tribünlerinde ortalığı karıştıran görüntü! Apar topar kaldırıldı
25 Haziran 2020 Perşembe

İngiltere Championship'te Leeds United tribünlerinde skandal ihmal yaşandı.

<p><span >Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girilmesinin ardından spor organizasyonları yenide başladı.</span><br></p>
1
/
15

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girilmesinin ardından spor organizasyonları yenide başladı.

<p>Avrupa'da birkaç lig haricinde hemen hemen tüm ligler seyircisiz oynanmaya başlanırken, İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.</p>
2
/
15

Avrupa'da birkaç lig haricinde hemen hemen tüm ligler seyircisiz oynanmaya başlanırken, İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

<p>Pandemi sebebiyle 37. haftasında askıya alınan ve 3 aylık aranın ardından 20 Haziran'da oynanan 11 maçla geri dönen Championship, bugünlerde inanılmaz bir skandalla çalkalanıyor.</p>
3
/
15

Pandemi sebebiyle 37. haftasında askıya alınan ve 3 aylık aranın ardından 20 Haziran'da oynanan 11 maçla geri dönen Championship, bugünlerde inanılmaz bir skandalla çalkalanıyor.

<p><b>AKILALMAZ İHMAL </b></p><p>Championship ekiplerinden Leeds United, salgın nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar için başlatılan karton taraftar uygulamasında akılalmaz bir ihmale imza attı.</p>
4
/
15

AKILALMAZ İHMAL

Championship ekiplerinden Leeds United, salgın nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar için başlatılan karton taraftar uygulamasında akılalmaz bir ihmale imza attı.

<p><b>KARTON TARAFTAR UYGULAMASI NEDİR? </b></p><p>Karton taraftar uygulaması, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Süper Lig takımları da dahil olmak üzere birçok futbol kulübü tarafından pandemi sonrasında oynanan seyircisiz maçlar için başlatıldı</p>
5
/
15

KARTON TARAFTAR UYGULAMASI NEDİR?

Karton taraftar uygulaması, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Süper Lig takımları da dahil olmak üzere birçok futbol kulübü tarafından pandemi sonrasında oynanan seyircisiz maçlar için başlatıldı

<p><span >Takımlar, hem seyircisiz maçlarda tribünlerin boş kalmamasını sağlamak, hem önemli figürleri yad etmek, hem de kulüplere ek gelir yaratabilmek adına böyle bir proje başlattı.</span><br></p>
6
/
15

Takımlar, hem seyircisiz maçlarda tribünlerin boş kalmamasını sağlamak, hem önemli figürleri yad etmek, hem de kulüplere ek gelir yaratabilmek adına böyle bir proje başlattı.

<p>Proje kapsamında taraftarlar, belirli bir ücret karşılığında resimlerini taraftarı oldukları kulüplere gönderiyorlar ve kulüpler de gelen resimleri karton figürler halinde tribünlere yerleştiriyor.</p>
7
/
15

Proje kapsamında taraftarlar, belirli bir ücret karşılığında resimlerini taraftarı oldukları kulüplere gönderiyorlar ve kulüpler de gelen resimleri karton figürler halinde tribünlere yerleştiriyor.

<p><b>LEEDS UNITED DA MODAYA UYDU </b></p><p>İngiltere'de bu uygulamayı başlatan kulüplerden biri olan Leeds United, 25 sterlin ödeyerek fotoğrafını gönderen taraftarların karton figürlerini stadyuma yerleştireceğini açıkladı.</p>
8
/
15

LEEDS UNITED DA MODAYA UYDU

İngiltere'de bu uygulamayı başlatan kulüplerden biri olan Leeds United, 25 sterlin ödeyerek fotoğrafını gönderen taraftarların karton figürlerini stadyuma yerleştireceğini açıkladı.

<p>Binlerce taraftar kulübe fotoğrafını gönderdi ve karton figürler tribünlere yerleştirildi. Ancak dikkatli bir Leeds United taraftarı, kulübün gözünden kaçan o skandal fotoğrafı yakaladı.</p>
9
/
15

Binlerce taraftar kulübe fotoğrafını gönderdi ve karton figürler tribünlere yerleştirildi. Ancak dikkatli bir Leeds United taraftarı, kulübün gözünden kaçan o skandal fotoğrafı yakaladı.

<p><b>TRİBÜNDE USAME BIN LADIN FOTOĞRAFI </b></p><p>Henüz kimliği açıklanmayan bir taraftar, 25 sterlinlik ücreti ödeyerek kulübe El Kaide terör örgütünün öldürülen sözde lideri Usame Bin Ladin’in fotoğrafını gönderdi.</p>
10
/
15

TRİBÜNDE USAME BIN LADIN FOTOĞRAFI

Henüz kimliği açıklanmayan bir taraftar, 25 sterlinlik ücreti ödeyerek kulübe El Kaide terör örgütünün öldürülen sözde lideri Usame Bin Ladin’in fotoğrafını gönderdi.

<p><b>YÖNETİM GÖZDEN KAÇIRDI </b></p><p>Gelen binlerce fotoğraf arasından Usame Bin Ladin’i gözden kaçıran Leeds United yönetimi, öldürülen sözde terör örgütü liderinin karton fotoğrafını tribüne yerleştirdi.</p>
11
/
15

YÖNETİM GÖZDEN KAÇIRDI

Gelen binlerce fotoğraf arasından Usame Bin Ladin’i gözden kaçıran Leeds United yönetimi, öldürülen sözde terör örgütü liderinin karton fotoğrafını tribüne yerleştirdi.

<p><b>APAR TOPAR KALDIRILDI </b></p><p>Bahsi geçen dikkatli taraftarın sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından harekete geçen Leeds United yönetimi, Usame Bin Ladin’in fotoğrafını tribünden kaldırdı.</p>
12
/
15

APAR TOPAR KALDIRILDI

Bahsi geçen dikkatli taraftarın sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından harekete geçen Leeds United yönetimi, Usame Bin Ladin’in fotoğrafını tribünden kaldırdı.

<p><b>TARAMALAR BAŞLADI </b></p><p>The Yorkshire Evening Post'a konuşan kulüp yetkilileri, 27 Haziran'da Fulham ile oynanacak lig maçında herhangi bir ofansif görsele daha rastlanmaması için taramaların başladığını söyledi.</p>
13
/
15

TARAMALAR BAŞLADI

The Yorkshire Evening Post'a konuşan kulüp yetkilileri, 27 Haziran'da Fulham ile oynanacak lig maçında herhangi bir ofansif görsele daha rastlanmaması için taramaların başladığını söyledi.

<p><b>'2020'DE ARTIK HİÇBİR ŞEY BENİ ŞAŞIRTAMAZ' </b></p><p>Komedyen Paddy McGuinness yaşanan bu skandalın ardından yaptığı paylaşımda 'Artık 2020'de hiçbir şey beni şaşırtamaz' ifadelerini kullandı.</p>
14
/
15

'2020'DE ARTIK HİÇBİR ŞEY BENİ ŞAŞIRTAMAZ'

Komedyen Paddy McGuinness yaşanan bu skandalın ardından yaptığı paylaşımda 'Artık 2020'de hiçbir şey beni şaşırtamaz' ifadelerini kullandı.

<p><b>ARSENAL PAYLAŞIMLARI TT OLDU </b></p><p>İngiliz futbolseverler ise Usame bin Ladin'in Arsenal taraftarı olduğu yönündeki söylentileri sosyal medya üzerinde iğneleyici paylaşımlarla yeniden gündeme getirdiler.</p>
15
/
15

ARSENAL PAYLAŞIMLARI TT OLDU

İngiliz futbolseverler ise Usame bin Ladin'in Arsenal taraftarı olduğu yönündeki söylentileri sosyal medya üzerinde iğneleyici paylaşımlarla yeniden gündeme getirdiler.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.