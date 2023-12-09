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Braverman, bugünkü Filistin'e destek yürüyüşünü de eleştirdiği X paylaşımında, 'Londra'da antisemitizmi ve nefreti gördüğümüz yürüyüş bir kez daha gerçekleşirken, demokrasilerin BM'de safça ve ikiyüzlü şekilde ateşkes tasarısı için oy verdiğini görmek üzücü oldu. İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğini için ABD'ye teşekkür ederiz. İngiltere'nin çekimser kalması ise hayal kırıklığı yarattı.' değerlendirmesini yaptı.