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Envanterinde Türkiye'ye ait çini, çizim, resim ve arkeolojik eserler bulundurması açısından Oxford Üniversitesinin 350 yıllık Ashmoleon Müzesi de öne çıkıyor. Müzedeki yaklaşık 120 bin eserden 1700 kadarının Türkiye'den götürülmüş veya Türkiye ile alakalı olduğu belirtiliyor.