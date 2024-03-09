İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2024 Cumartesi / 29 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

İnşaat alanında yapılan sondaj kazısından tarih fışkırdı!

İnşaat alanında yapılan sondaj kazısından tarih fışkırdı!
9 Mart 2024 Cumartesi

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da kaymakamlık lojmanı inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma döneminde ait altın yüzük ve küpeler bulundu. Tarihi eserler Amasra Müze Müdürlüğü'nde muhafaza altına alındı.

<p>Amasra ilçesi Fatih Mahallesi'nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için sit alanı olan bölgede Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada sondaj kazısı yapıldı. </p>
1
/
9

Amasra ilçesi Fatih Mahallesi'nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için sit alanı olan bölgede Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada sondaj kazısı yapıldı.

<p>Yerin yaklaşık 3 metre derinliğinde kerpiçler ortaya çıkınca ekipler çalışmalarını titizlikle yürüttü</p>
2
/
9

Yerin yaklaşık 3 metre derinliğinde kerpiçler ortaya çıkınca ekipler çalışmalarını titizlikle yürüttü

<p>Kazıda 4 mezara ulaşıldı. Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu.</p>
3
/
9

Kazıda 4 mezara ulaşıldı. Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu.

<p>Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin yaklaşık 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğunu saptadı. Taşınabilir tarihi eserler Amasra Müze Müdürlüğü'ne götürülerek kayıt altına alındı. </p>
4
/
9

Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin yaklaşık 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğunu saptadı. Taşınabilir tarihi eserler Amasra Müze Müdürlüğü'ne götürülerek kayıt altına alındı.

5
/
9

6
/
9

7
/
9

8
/
9

9
/
9

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.