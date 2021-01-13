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İnsanlığın kanlı tarihi: En fazla can kaybı yaşanan 10 savaş

İnsanlığın kanlı tarihi: En fazla can kaybı yaşanan 10 savaş
13 Ocak 2021 Çarşamba

İşte insanlık tarihinin en kanlı savaşları...

<p><b>10. İkinci Kongo Savaşı</b></p>
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10. İkinci Kongo Savaşı

<p>Kongo / 1998 - 2003 / 5.400.000 Ölü</p>
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Kongo / 1998 - 2003 / 5.400.000 Ölü

<p><b>9. Rusya İç Savaşı</b></p>
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9. Rusya İç Savaşı

<p>Rusya / 1917 - 1921 / 6.000.000 Ölü</p>
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Rusya / 1917 - 1921 / 6.000.000 Ölü

<p><b>8. Dungan Ayaklanması</b></p>
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8. Dungan Ayaklanması

<p><font face='-apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif'><span >Çin /</span></font> 1862 - 1877 / 8.000.000 Ölü</p>
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Çin / 1862 - 1877 / 8.000.000 Ölü

<p><b>7. <span >An-Lu Şan İsyanı</span></b></p>
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7. An-Lu Şan İsyanı

<p>Çin / 755 - 763 / 13.000.000 Ölü</p>
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Çin / 755 - 763 / 13.000.000 Ölü

<p><b>6. Timur'un Fetihleri</b></p>
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6. Timur'un Fetihleri

<p>Rusya, Asya / 1369 - 1405 / 15.000.000 Ölü</p>
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Rusya, Asya / 1369 - 1405 / 15.000.000 Ölü

<p><b>5. I. Dünya Savaşı</b></p>
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5. I. Dünya Savaşı

<p>Dünya Genelinde / 1914 - 1918 / 17.000.000 Ölü</p>
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Dünya Genelinde / 1914 - 1918 / 17.000.000 Ölü

<p><b>4. Taiping Ayaklanması</b></p>
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4. Taiping Ayaklanması

<p>Çin / 1851 - 1864 / 20.000.000 Ölü</p>
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Çin / 1851 - 1864 / 20.000.000 Ölü

<p><b>3. Qinq Hanedanlığı - Ming Hanedanlığı Savaşı</b></p>
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3. Qinq Hanedanlığı - Ming Hanedanlığı Savaşı

<p>Çin / 1616 - 1662 / 25.000.000 Ölü</p>
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Çin / 1616 - 1662 / 25.000.000 Ölü

<p><b>2. Moğol İstilaları</b></p>
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2. Moğol İstilaları

<p>Avrasya / 1206 - 1368 / 30.000.000 Ölü</p>
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Avrasya / 1206 - 1368 / 30.000.000 Ölü

<p><b>1. II. Dünya Savaşı</b></p>
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1. II. Dünya Savaşı

<p>Dünya Genelinde / 1939 - 1945 / 40-50.000.000 Ölü</p>
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Dünya Genelinde / 1939 - 1945 / 40-50.000.000 Ölü

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