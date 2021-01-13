10. İkinci Kongo Savaşı
Kongo / 1998 - 2003 / 5.400.000 Ölü
9. Rusya İç Savaşı
Rusya / 1917 - 1921 / 6.000.000 Ölü
8. Dungan Ayaklanması
Çin / 1862 - 1877 / 8.000.000 Ölü
7. An-Lu Şan İsyanı
Çin / 755 - 763 / 13.000.000 Ölü
6. Timur'un Fetihleri
Rusya, Asya / 1369 - 1405 / 15.000.000 Ölü
5. I. Dünya Savaşı
Dünya Genelinde / 1914 - 1918 / 17.000.000 Ölü
4. Taiping Ayaklanması
Çin / 1851 - 1864 / 20.000.000 Ölü
3. Qinq Hanedanlığı - Ming Hanedanlığı Savaşı
Çin / 1616 - 1662 / 25.000.000 Ölü
2. Moğol İstilaları
Avrasya / 1206 - 1368 / 30.000.000 Ölü
1. II. Dünya Savaşı
Dünya Genelinde / 1939 - 1945 / 40-50.000.000 Ölü