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Demirel, 'Kınnap kebabı da unutulmaya yüz tutmuş bir lezzet. Kınnap aslında ip anlamına geliyor. Bu ipe bir yorgan iğnesiyle etini, patlıcanını, biberini ve domatesini dizeriz, üzerine de sosu koyarız. Olmazsa olmazı ise kuyruk yağıdır. Güvece koyduğumuz kuyruk yağının üzerine ipe dizdiğimiz kebabımızı yerleştiririz. Güveçte daha sonra kısık ateşte ağır ağır pişer. Lavaş ekmeğe çekilen ipteki lezzet de dürüm yapılarak yenilir. İpteki amacımız malzemelerin nizami şekilde dizilmesi ve görünümünün otantik olması.' diye konuştu.