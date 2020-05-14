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Irak'taki 180 Türk Adana'ya getirildi

Irak'taki 180 Türk Adana'ya getirildi
14 Mayıs 2020 Perşembe

Irak'taki 180 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi (AA)

<p>Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Irak'taki 180 Türk vatandaşını taşıyan uçak Adana Havalimanı'na indi. Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.</p>
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Irak'taki 180 Türk vatandaşını taşıyan uçak Adana Havalimanı'na indi. Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.

<p>Dezenfekte edilen valizler aprona dizildikten sonra yolcuların pasaportları kontrol edildi.</p>
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Dezenfekte edilen valizler aprona dizildikten sonra yolcuların pasaportları kontrol edildi.

<p>Yolcular, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde valizleriyle aprondaki otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Öğrenci Yurduna gönderildi. Türk vatandaşları burada 14 gün karantinada kalacak.</p>
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Yolcular, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde valizleriyle aprondaki otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Öğrenci Yurduna gönderildi. Türk vatandaşları burada 14 gün karantinada kalacak.

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