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Programa, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali'nin yanı sıra Kirmanşah, Kürdistan, Batı Azerbaycan, Sistan ve Belucistan, Hürmüzgan ve Gülistan gibi Sünnilerin yoğun yaşadığı eyaletlerinden gelen yüzlerce kişi ile siyasi ve askeri yetkililer katıldı.