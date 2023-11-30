İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2023 Perşembe / 17 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8584
  • EURO
    31,5375
  • ALTIN
    1891.22
  • BIST100
    7948.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

İran'da 'Sünni kadınları anma programı' düzenlendi

İran'da 'Sünni kadınları anma programı' düzenlendi
30 Kasım 2023 Perşembe

İran'ın Gülistan eyaletinde ilk defa düzenlenen programda ülkedeki çeşitli olaylarda hayatını kaybeden “Sünni kadınlar” anıldı.

<p>Gorgan şehrine bağlı Bender Türkmen ilçesinde 'Birinci Sünni Şehit Kadınlar Oturumu' başlığıyla düzenlenen programda, 1979 İran Devrimi süreci, İran-Irak Savaşı ve terör saldırılarında hayatını kaybeden Beluç, Kürt, Arap ve Türkmen Sünni kadınlar anıldı.</p>
1
/
28

Gorgan şehrine bağlı Bender Türkmen ilçesinde 'Birinci Sünni Şehit Kadınlar Oturumu' başlığıyla düzenlenen programda, 1979 İran Devrimi süreci, İran-Irak Savaşı ve terör saldırılarında hayatını kaybeden Beluç, Kürt, Arap ve Türkmen Sünni kadınlar anıldı.

<p>Programa, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali'nin yanı sıra Kirmanşah, Kürdistan, Batı Azerbaycan, Sistan ve Belucistan, Hürmüzgan ve Gülistan gibi Sünnilerin yoğun yaşadığı eyaletlerinden gelen yüzlerce kişi ile siyasi ve askeri yetkililer katıldı.</p>
2
/
28

Programa, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali'nin yanı sıra Kirmanşah, Kürdistan, Batı Azerbaycan, Sistan ve Belucistan, Hürmüzgan ve Gülistan gibi Sünnilerin yoğun yaşadığı eyaletlerinden gelen yüzlerce kişi ile siyasi ve askeri yetkililer katıldı.

<p>Programın başında Türkmen atları ile salon önüne gelen Gülistanlı Türkmenler, Filistin ve İran bayrakları ile katılımcıları selamladı.</p>
3
/
28

Programın başında Türkmen atları ile salon önüne gelen Gülistanlı Türkmenler, Filistin ve İran bayrakları ile katılımcıları selamladı.

<p>Anma programına katılan İranlılar, Filistin halkına destek amacıyla Mescid-i Aksa resmi işlenmiş atkılar taktı.</p>
4
/
28

Anma programına katılan İranlılar, Filistin halkına destek amacıyla Mescid-i Aksa resmi işlenmiş atkılar taktı.

<p>Devrim Muhafızlarına bağlı milis gücü Besic Muztazaflar Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Süleymani, programda yaptığı konuşmada hayatını kaybeden kadınları rahmetle andıklarını belirtti.</p>
5
/
28

Devrim Muhafızlarına bağlı milis gücü Besic Muztazaflar Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Süleymani, programda yaptığı konuşmada hayatını kaybeden kadınları rahmetle andıklarını belirtti.

<p>Devrim Muhafızlarına bağlı milis gücü Besic Muztazaflar Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Süleymani, programda yaptığı konuşmada hayatını kaybeden kadınları rahmetle andıklarını belirtti.</p>
6
/
28

Devrim Muhafızlarına bağlı milis gücü Besic Muztazaflar Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Süleymani, programda yaptığı konuşmada hayatını kaybeden kadınları rahmetle andıklarını belirtti.

<p>Gazze'deki duruma da değinen Süleymani, İsrail'in saldırılarında binlerce çocuk ve kadının öldürüldüğünü hatırlattı. Süleymani, en büyük dileklerinin İsrail işgalinin sona ermesi olduğunu söyledi.</p>
7
/
28

Gazze'deki duruma da değinen Süleymani, İsrail'in saldırılarında binlerce çocuk ve kadının öldürüldüğünü hatırlattı. Süleymani, en büyük dileklerinin İsrail işgalinin sona ermesi olduğunu söyledi.

<p>Konuşmaların ardından Hazreti Havva'nın 'elma hikayesi', Hazreti Asiye'nin nehirde Hazreti Musa'yı bulması, Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı mabede götürmesi ve Hazreti Fatma'nın topluma hitap etmesi gibi konuları ele alan tiyatro oyunu sahnelendi.</p>
8
/
28

Konuşmaların ardından Hazreti Havva'nın 'elma hikayesi', Hazreti Asiye'nin nehirde Hazreti Musa'yı bulması, Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı mabede götürmesi ve Hazreti Fatma'nın topluma hitap etmesi gibi konuları ele alan tiyatro oyunu sahnelendi.

<p>Programın sonunda hatıra pulu tanıtılarak yetkililer tarafından imzalandı.</p>
9
/
28

Programın sonunda hatıra pulu tanıtılarak yetkililer tarafından imzalandı.

10
/
28

11
/
28

12
/
28

13
/
28

14
/
28

15
/
28

16
/
28

17
/
28

18
/
28

19
/
28

20
/
28

21
/
28

22
/
28

23
/
28

24
/
28

25
/
28

26
/
28

27
/
28

28
/
28

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.