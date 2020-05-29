Transfer gündeminde adı sık geçen iki isim olan Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci'nin son durumuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
İki yıldız futbolcu özellikle Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti ve transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyordu.
Caner Erkin'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonu sona ererken, İrfan Can Kahveci'ye Fenerbahçe haricinde Avrupa'dan da teklifler geldiği iddia edilmişti.
İki futbolcunun menajeri olan Batur Altıparmak transferle ilgili net ifadeler kullandı ve İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe sorusuna cevap verdi.
Hürriyet'in sorularını cevaplayan Altıparmak'ın açıklamaları şu şekilde;
Beşiktaş ile olan sözleşmemiz 31 Mayıs'ta bitmesi gerekiyordu ama biliyorsunuz ligin son maçı oynanmadan sözleşme sonlanmıyor.
Şu anda yaptığımız herhangi bir şey yok öncelikle Beşiktaş'ı bekleyeceğiz sonrasında duruma göre yolumuzu çizeceğiz.
'Her zaman öncelikle sözleşmenin devam ettiği kulüple görüşmek ve şartların konuşulması lazım.
Biz her zaman böyle yaptık, zamanında Mehmet Topal için de öncelikle Fenerbahçe'yi beklemiştik.'
Beşiktaş'ın Caner Erkin gibi sözleşmesi biten oyuncularına yeni sezonda 250 bin Euro garanti maaş üzerinden bonuslar teklif edeceği iddia ediliyor. Bu rakamları nasıl karşılıyorsunuz?
Bu haberler nereden nasıl çıkıyor bilmiyorum, 250 bin euroluk teklif tamamen asparagas olduğu için yorum yapmaya bile gerek duymuyorum.
'Beşiktaş'ın bu rakamları teklif edeceğini hiç düşünmüyorum çok net söyleyebilirim, lig biter herkes ne olduğunu görür.'
İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN İSPANYA BASININDA SEVİLLA İDDİALARI VAR, SON DURUMU NEDİR?
Bu haberler İspanya'dan değil Türkiye'den çıkıyor ama İspanyol basını da kullanıyor. İrfan Can'ın iddia edildiği gibi 'yurt dışı takımlarının teklifleriyle ilgilenmiyorum' sözleri de asparagas.
BAŞAKŞEHİR SATIŞINI ONAYLARSA ÖNCELİK AVRUPA MI FENERBAHÇE Mİ ?
Avrupa'dan bir ekip 6 milyon euro verir Fenerbahçe 8 milyon euro teklif eder ve Başakşehir de konuyla ilgili bize danışırsa fikrimizi söyleriz ama bizim İrfan Can için düşüncemiz her zaman iyi bir takımsa ve imkanları varsa Avrupa'da oynaması.
'Bizim 2010'dan beri yapmak istediğimiz oyuncularımızın Avrupa'ya gitmesi, Türkiye'de yetişmiş ve yurt dışına gitmiş 32 transfer var bunların 13 tanesini biz gerçekleştirmişiz.'