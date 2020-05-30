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İrfan Can Kahveci yurt dışına gidiyor! İşte yeni takımı

İrfan Can Kahveci yurt dışına gidiyor! İşte yeni takımı
30 Mayıs 2020 Cumartesi

Medipol Başakşehir ile gösterdiği performansla milli takıma yükselen İrfan Can Kahveci'nin talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Şimdide yurt dışından ünlü kulübün radarına girdi. İşte o takım...

<p>Başakşehir'de gösterdiği performansla 3 büyüklerin radarında olan Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için, Avrupa'dan da birçok takım takipte.</p>
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Başakşehir'de gösterdiği performansla 3 büyüklerin radarında olan Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için, Avrupa'dan da birçok takım takipte.

<p>Son olarak menajerinin Avrupa'yı öncelikli olarak gördüklerini açıklamasının ardından İspanyol ekibi Sevilla harekete geçti.</p>
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Son olarak menajerinin Avrupa'yı öncelikli olarak gördüklerini açıklamasının ardından İspanyol ekibi Sevilla harekete geçti.

<p>Roma'da görev yaptığı dönemde Cengiz Ünder'i Başakşehir'den transfer eden Monchi, şimdi de İrfan Can'ı Sevilla'ya alacak.</p>
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Roma'da görev yaptığı dönemde Cengiz Ünder'i Başakşehir'den transfer eden Monchi, şimdi de İrfan Can'ı Sevilla'ya alacak.

<p>Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız her kesimden alkış toplayan İrfan Can Kahveci'nin yeni durağı belli oluyor.</p>
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Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız her kesimden alkış toplayan İrfan Can Kahveci'nin yeni durağı belli oluyor.

<p>Todofichajes.com adlı internet sitesi, deneyimli futbolcu ile ilgili şu haberi manşetine taşıdı:</p>
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Todofichajes.com adlı internet sitesi, deneyimli futbolcu ile ilgili şu haberi manşetine taşıdı:

<p>'Monchi, İrfan Can Kahveci için müzakerelerini hızlandırdı.</p>
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'Monchi, İrfan Can Kahveci için müzakerelerini hızlandırdı.

<p>Başarılı orta saha, gelecek yıldan itibaren Sevilla forması giymeye artık çok yakın. Monchi, transferde tüm enerjisini Türk oyuncu için kullanıyor.</p>
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Başarılı orta saha, gelecek yıldan itibaren Sevilla forması giymeye artık çok yakın. Monchi, transferde tüm enerjisini Türk oyuncu için kullanıyor.

<p>Tecrübeli sportif direktör, 24 yaşındaki futbolcunun menajerinin Sevilla'nın ilgisini duyurmasının ardından çalışmalarını sıklaştırdı.</p>
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Tecrübeli sportif direktör, 24 yaşındaki futbolcunun menajerinin Sevilla'nın ilgisini duyurmasının ardından çalışmalarını sıklaştırdı.

<p>Tecrübeli sportif direktör, 24 yaşındaki futbolcunun menajerinin Sevilla'nın ilgisini duyurmasının ardından çalışmalarını sıklaştırdı.Milli yıldız, hem top kullanma hem de hızlı hücuma kalkma yeteneğiyle mevcut Türk oyuncular arasında en eksiksiz isimlerden biri. Başakşehirli İrfan Can, Ever Banega'nın yerine gelecek.</p>
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Tecrübeli sportif direktör, 24 yaşındaki futbolcunun menajerinin Sevilla'nın ilgisini duyurmasının ardından çalışmalarını sıklaştırdı.Milli yıldız, hem top kullanma hem de hızlı hücuma kalkma yeteneğiyle mevcut Türk oyuncular arasında en eksiksiz isimlerden biri. Başakşehirli İrfan Can, Ever Banega'nın yerine gelecek.

<p>İrfan Can bu sezon 22 maça çıktı, 4 gol 2 asistle oynadı. 2024'e kadar mevcut takımıyla sözleşmesi var. Ayrıca, imzalaması için muhtemel ödenecek rakam 5 ile 7 milyon euro arasında gibi gözüküyor.'</p>
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İrfan Can bu sezon 22 maça çıktı, 4 gol 2 asistle oynadı. 2024'e kadar mevcut takımıyla sözleşmesi var. Ayrıca, imzalaması için muhtemel ödenecek rakam 5 ile 7 milyon euro arasında gibi gözüküyor.'

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