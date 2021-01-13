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İrfan Can'ı Fatih Terim istedi, Fenerbahçe kaptı!

İrfan Can'ı Fatih Terim istedi, Fenerbahçe kaptı!
13 Ocak 2021 Çarşamba

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

<p>İkinci Vedat Muriqi vakası yolda! Fenerbahçe, Başakşehir’in yıldızı İrfan Can’la da büyük oranda anlaştı.</p>
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İkinci Vedat Muriqi vakası yolda! Fenerbahçe, Başakşehir’in yıldızı İrfan Can’la da büyük oranda anlaştı.

<p><b>Akşam'ın haberine göre</b>; futbolcu ve Başakşehir’le yapılan temasların olumlu ilerlediği bildirildi. </p>
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Akşam'ın haberine göre; futbolcu ve Başakşehir’le yapılan temasların olumlu ilerlediği bildirildi. 

<p>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de İrfan Can’ı istediklerini açıklamıştı</p>
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de İrfan Can’ı istediklerini açıklamıştı

<p>Ancak İrfan’a, Fenerbahçe’nin önerdiği şartların çok daha iyi olduğu ve ikinci bir Vedat Muriqi vakasının yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.</p>
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Ancak İrfan’a, Fenerbahçe’nin önerdiği şartların çok daha iyi olduğu ve ikinci bir Vedat Muriqi vakasının yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

<p><b>SON ANDA ARAYA GİRDİLER </b></p><p><br></p><p>Hatırlanacağı üzere Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor’dayken Galatasaray’a gitmesi bekleniyordu. Ancak Sarı-Lacivertliler son anda araya girerek kulübüyle anlaşmış ve Kosovalı forvete imza attırmıştı. </p>
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SON ANDA ARAYA GİRDİLER


Hatırlanacağı üzere Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor’dayken Galatasaray’a gitmesi bekleniyordu. Ancak Sarı-Lacivertliler son anda araya girerek kulübüyle anlaşmış ve Kosovalı forvete imza attırmıştı. 

<p>İrfan Can Kahveci’de de benzer bir senaryonun yaşanacağı iddia ediliyor.<br></p>
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İrfan Can Kahveci’de de benzer bir senaryonun yaşanacağı iddia ediliyor.

<p>Bir başka çarpıcı iddia ise Fatih Terim’le ilgili... Galatasaray Teknik Direktörü Terim’in,<b> “İrfan Can da bizi istiyor.” </b>açıklamasıyla oyuncunun fiyatını yükselttiği konuşuluyor.<br></p>
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Bir başka çarpıcı iddia ise Fatih Terim’le ilgili... Galatasaray Teknik Direktörü Terim’in, “İrfan Can da bizi istiyor.” açıklamasıyla oyuncunun fiyatını yükselttiği konuşuluyor.

<p><b>MALİYETİ ÇOK ARTACAK</b></p><p><br></p><p>Tecrübeli teknik adamın İrfan Can Kahveci’yi gerçekten istediği ancak transfer edilemese bile Fenerbahçe’ye gitmesi halinde ezeli rakibe daha yüksek bir maliyet çıkarmak için böyle bir açıklama yaptığını söyleyenler var. </p>
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MALİYETİ ÇOK ARTACAK


Tecrübeli teknik adamın İrfan Can Kahveci’yi gerçekten istediği ancak transfer edilemese bile Fenerbahçe’ye gitmesi halinde ezeli rakibe daha yüksek bir maliyet çıkarmak için böyle bir açıklama yaptığını söyleyenler var. 

<p>Önceki senelerdeki örneklere bakıldığında da Galatasaray ve Fenerbahçe’nin birlikte talip oldukları oyuncuların maliyetleri inanılmaz artıyordu. İrfan Can Kahveci’de de farklı bir senaryo yazılması beklenmiyor!</p>
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Önceki senelerdeki örneklere bakıldığında da Galatasaray ve Fenerbahçe’nin birlikte talip oldukları oyuncuların maliyetleri inanılmaz artıyordu. İrfan Can Kahveci’de de farklı bir senaryo yazılması beklenmiyor!

<p><b>15 MAÇTA 2 GOL ATTI</b></p><p><br></p><p>İrfan Can Kahveci, bu sezon çıktığı 15 Süper Lig karşılaşmasında 2 gol-1 asistlik performans sergiledi.</p>
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15 MAÇTA 2 GOL ATTI


İrfan Can Kahveci, bu sezon çıktığı 15 Süper Lig karşılaşmasında 2 gol-1 asistlik performans sergiledi.

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