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MALİYETİ ÇOK ARTACAK





Tecrübeli teknik adamın İrfan Can Kahveci’yi gerçekten istediği ancak transfer edilemese bile Fenerbahçe’ye gitmesi halinde ezeli rakibe daha yüksek bir maliyet çıkarmak için böyle bir açıklama yaptığını söyleyenler var.