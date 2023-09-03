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Bu sayede zamandan da tasarruf sağlanacağını kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

'Konforlu seyahat etme imkanı oluşacak. Burada kışın çığ riski oluşuyor. Çığın meydana geldiği bölgeyi tünelle geçeceğimiz için risk tamamen ortadan kalkacak. Van-Hakkari kara yolu ticaret açısından da çok önem arz ediyor. Esendere, Üzümlü ve Umurlu sınır kapılarına bağlantıyı, doğunun batıya ulaşımını sağlıyor.