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'YENİ HOCA BENİ KENARA ÇEKTİ'

Başlangıçta ilk 11'de başlıyordum ancak bir gecede her şey değişti. Yeni bir teknik direktör geldi ve benimle Benzia'yı kenara çekti. 1 hafta sonra, ikimiz de kiralık oyuncu olduğumuz için idmanlara çıkamayacağımızı söylediler. Bunu aşamadık. O güne kadar, Benzia ve bana niye böyle davrandıklarını anlamadık. Kararlarının sportif olmadığı açıktı. Futbol anlamında konuşuyorsak, biz en iyileriydik.