Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı oluşturan Islam Slimani, Türkiye günleriyle ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı, milli takımdan arkadaşı Galatasaray'ın yıldızı Feghouli için de konuştu. İşte Islam Slimani'nin sözleri...
Fransa'da lig sonlandırıldığı için büyük hayal kırıklığı yaşadım, sinirlendim. Ancak bu sıradışı bir durum, sağlık her şeyin üzerinde. Futboldan daha önemli şeyler de var. Bu sezonki performansımı insanlar yorumlasın, ben bir şey demek istemiyorum.
Kariyerimin en iyi sezonlarından birini geçirdim. Bana inanan Leonardo Jardim'e büyük teşekkürlerimle, Monaco'da oynamaktan keyif aldım. Bir oyuncu için, kalitesine güvenen bir teknik adamla çalışmak çok önemli. Her şeyini vermeni sağlıyor. Beni özgür bıraktı ve ben de sahada eğlenmeye odaklandım.
Fenerbahçe'de başarısız olduğumu birçok insan düşünüyor ancak bence başarısız bir deneyimden çok uzak. Tam tersine, geliştiren bir tecrübeydi. Türkiye'de, daha önce görmediğim şeyleri gördüm. Çok başka bir dünya.
Türkiye'deki futbol değildi, başka bir şeydi. Sahne arkasında çok şey yaşanıyordu. Atmosfer sağlıklı değildi. Orada birçok şeye katlanmak zorundaydım.
'YENİ HOCA BENİ KENARA ÇEKTİ'
Başlangıçta ilk 11'de başlıyordum ancak bir gecede her şey değişti. Yeni bir teknik direktör geldi ve benimle Benzia'yı kenara çekti. 1 hafta sonra, ikimiz de kiralık oyuncu olduğumuz için idmanlara çıkamayacağımızı söylediler. Bunu aşamadık. O güne kadar, Benzia ve bana niye böyle davrandıklarını anlamadık. Kararlarının sportif olmadığı açıktı. Futbol anlamında konuşuyorsak, biz en iyileriydik.
'MONACO TRANSFERİM KANITTI'
Monaco'ya transferim bir kaza değildi, her şeyi kanıtladı. Futbola başladığımdan beri, kendime güveniyorum. Fenerbahçe'ye transferim beni cesaretsizlendirmedi. Bazı insanlar sonrasında Monaco'nun beni almasına şaşırmıştı, ben şaşırmadım.
'HERKES BİRBİRİNİ ÇOK İYİ ANLIYORDU'
Monaco'da birbirini çok iyi anlayan oyuncularla birlikteydik. Herkes birbirini çok iyi anlıyordu. Bu bir sır değil, en iyi oyuncularla oynadığınızda, işler kolaylaşıyor. Ben Yedder gibi bir partnerin olunca, kendinden beklentilerin de artıyor. Golovin, Jovetic, Adrien Silva, Bakayoko, Fabregas gibi futbolcular senin gelişmeni sağlıyor.
'GELECEĞİM BELLİ DEĞİL'
Monaco'da kalıp kalmayacağım bana bağlı değil, kulüp şu ana kadar benimle temasa geçmedi. Şu dönemde kimse aceleci kararlar almıyor. 30 Haziran'a kadar sözleşmem devam ediyor. Ben Monaco'da devam etmek isterim.
'SPORTING'E DÖNEBİLİRİM'
Sporting'e dönüş, neden olmasın? Sporting benim kalbimde büyük bir yere sahip. Oradan ayrıldığımdan beri, kafamda bir gün döneceğim düşüncesi var. Ne zaman olur, bilmiyorum. Koronavirüs krizi her şeyi durdurdu, büyük kulüplerin de finansal problemleri var.
'DAHA İYİSİNİ İSTEYEMEZDİM'
Kariyerim boyunca başardıklarım nedeniyle çok gururluyum. Allah'a şükürler olsun ki, gurur duyduğum şeyler yaşadım, kendimi geliştirdim ve çok büyük liglerde oynama şansı buldum. Daha iyi bir kariyer isteyemezdim. Bazen kendime inanamıyorum, bunların hepsini ben mi yaşadım diyorum.
'FEGHOULI BENİ BİLİYOR'
Feghouli benim hayatımın filminin çekilmesi gerektiğini söylüyor çünkü benim hikayemi iyi biliyor. 8 yıl önce CRB'de oynarken, geldiğim noktayı görüyor. Cezayir'de futbolun zorluğunu biliyor. Benim hakkımda böyle bir şey söylemesi beni gururlandırdı. Birçok başka Cezayirli oyuncu da, filminin çekilmesini hak ediyor.
'FEGHOULI BİR ASKER, SAVAŞÇI'
Feghouli benim sahada hiçbir zaman kaçak oynamayacağımı bilen bir oyuncu. O bir asker, bir savaşçı. Milli Takım'da da her şeyini verdi. Uzun yıllar boyunca Feghouli gibi bir oyuncuyla oynamak benim için bir gurur.
'KİTAPTA HER ŞEYİ ANLATACAĞIM'
İnşallah, önümüzdeki yıllarda bir otobiyografi yazacağım. Kariyerim boyunca üstesinden geldiğim zorlukları anlatacağım. Her şeyin en son ayrıntısına kadar açığa çıkaracağım.