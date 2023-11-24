Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de aynı zamanda hareketlilik de başladı. Takıma 1 ya da 2 takviye yapması beklenen İsmail Kartal'ın planlarında yer almayan oyuncular da netleşmeye başladı.
İsmail Kartal, takımda düşünmediği 4 oyuncunun biletini kesti. Fenerbahçe'de forma giyen o oyuncularla ile yolların ayrılması bekleniyor .İşte o yıldızlar...
RYAN KENT
Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı 4 isim belli oldu. Bunlardan ilki Ryan Kent...Rangers ile sözleşmesi bittikten sonra bonservissiz bir şekilde transfer edilen fakat forma bulmakta zorlanan Ryan Kent'in başka bir takıma kiralanması bekleniyor.
İngiliz oyuncunun da daha fazla forma giymek için takımdan ayrılmak istediği ve yedek kalmaktan dolayı mutsuz olduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Leeds United başta olmak üzere Rennes ve Rangers'la anılan 27 yaşındaki oyuncunun, Premier Lig temsilcisi Sheffield United ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
LUAN PERES
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı stoper Luan Peres ise sakatlıklar yaşadı ve formasından uzak kaldı. Kanarya, sezon başında Avrupa eleme maçlarında sakatlanan Luan Peres'le yabancı kontenjanı sınırından dolayı da yolları ayırma kararı aldı.
Dizinden ameliyat olan ve sezonu kapatan Peres bu sezon sadece 3 maça çıkabilmişti. Geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 5.2 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan Peres hayal kırıklığı yaşadı.
JOSHUA KING
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Norveçli yıldız Joshua King, İsmail Kartal'ın gelecek planlarında yer almıyor.
Sakatlık sorunları da yaşayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Joshua King'in güncel piyasa değeri ise 4.1 milyon Euro. Oyuncunun sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.
LINCOLN HENRIQUE
Sarı-lacivertli takımda Avrupa listesine yazılmayan Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique, bu sezon hiçbir maçta forma giyemedi. 25 yaşındaki oyuncunun uzun süren sakatlığının ardından aralık ayında sahalara dönmesi bekleniyor.
Yabancı kontenjanından dolayı yer açmak isteyen Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın fiziksel açıdan hazır hale gelmesi için başka bir takıma kiralanmasını planlıyor