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İngiliz oyuncunun da daha fazla forma giymek için takımdan ayrılmak istediği ve yedek kalmaktan dolayı mutsuz olduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Leeds United başta olmak üzere Rennes ve Rangers'la anılan 27 yaşındaki oyuncunun, Premier Lig temsilcisi Sheffield United ile anlaşma sağladığı iddia edildi.