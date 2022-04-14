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  • İsmail Kartal gönderilecek isimleri tek tek açıkladı! 12 futbolcu yolcu

İsmail Kartal gönderilecek isimleri tek tek açıkladı! 12 futbolcu yolcu

İsmail Kartal gönderilecek isimleri tek tek açıkladı! 12 futbolcu yolcu
14 Nisan 2022 Perşembe

Fenerbahçe'de sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler netlik kazandı. Teknik direktör İsmail Kartal, yönetime sunduğu raporda gelecek sezon takımda düşünmediği isimleri bildirdi. Fenerbahçe'de 12 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

<p><b>İsmail Kartal</b>'la yola devam edilecek mi yoksa yeni teknik adam mı gelecek? <b>Fenerbahçe</b>'de herkesin merak ettiği soru bu. Tecrübeli teknik adam ise sezonu en iyi yerde bitirmeye odaklandı. </p>
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İsmail Kartal'la yola devam edilecek mi yoksa yeni teknik adam mı gelecek? Fenerbahçe'de herkesin merak ettiği soru bu. Tecrübeli teknik adam ise sezonu en iyi yerde bitirmeye odaklandı.

<p><b><i>Fanatik'te yer alan habere göre;</i></b> Kartal, ayrıca yönetimin talebiyle takımla ilgili detaylı bir rapor hazırlıyor. <b>60 yaşındaki hoca, gönderilecek oyuncularla ilgili tavsiyelerini sıraladı. </b></p>
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Fanatik'te yer alan habere göre; Kartal, ayrıca yönetimin talebiyle takımla ilgili detaylı bir rapor hazırlıyor. 60 yaşındaki hoca, gönderilecek oyuncularla ilgili tavsiyelerini sıraladı.

<p>İsmail Kartal, son 7 lig maçında kadroya almadığı <b>Jose Sosa</b>'nın artık Fenerbahçe'ye katkı veremeyeceği görüşünde.</p>
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İsmail Kartal, son 7 lig maçında kadroya almadığı Jose Sosa'nın artık Fenerbahçe'ye katkı veremeyeceği görüşünde.

<p>Başarılı hoca, 34 yaşındaki <b>Luiz Gustavo</b>'nun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu belirtti. </p>
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Başarılı hoca, 34 yaşındaki Luiz Gustavo'nun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu belirtti.

<p><b>Nazım Sangare</b> ve <b>Mergim Berisha</b>'nın beklentilerin altında kaldığına dikkat çeken İsmail Kartal, <b>Enner Valencia</b>'yla da yolların ayrılabileceğine değindi.</p>
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Nazım Sangare ve Mergim Berisha'nın beklentilerin altında kaldığına dikkat çeken İsmail Kartal, Enner Valencia'yla da yolların ayrılabileceğine değindi.

<p>Tecrübeli teknik adamın kadro dışı kalan <b>Mesut Özil </b>ve <b>Ozan Tufan </b>konusunda da geri adım atmadığı, sezon sonuna kadar bu oyunculara bir daha şans vermeyi düşünmediği belirtildi.</p>
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Tecrübeli teknik adamın kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusunda da geri adım atmadığı, sezon sonuna kadar bu oyunculara bir daha şans vermeyi düşünmediği belirtildi.

<p>Fenerbahçe'de bu isimlerin dışında, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan <b>Berke Özer</b> ile de yollar ayrılacak.</p>
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Fenerbahçe'de bu isimlerin dışında, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Berke Özer ile de yollar ayrılacak.

<p>Kartal'ın ayrıca, <i><b>'Çekirdek kadrodan oyuncu kaybedilmemesi halinde, iyi bir forvet ile rekabete girecek kanat ve bek oyuncularıyla şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak bir takım oluşturulur'</b></i> tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.</p>
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Kartal'ın ayrıca, 'Çekirdek kadrodan oyuncu kaybedilmemesi halinde, iyi bir forvet ile rekabete girecek kanat ve bek oyuncularıyla şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak bir takım oluşturulur' tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

<p><b>KİRALIK FUTBOLCULARA DA KAPI KAPALI</b></p><p><br></p><p><b>Samatta </b>Antwerp'te, <b>Lemos </b>Beerschot'ta, <b>Meyer </b>Midtjylland'da, <b>Allahyar </b>ise Hull City'de kiralık olarak forma giyiyor. Sarı-Lacivertliler, bu dört oyuncuyu da yeni sezonda kadroda düşünmüyor. </p>
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KİRALIK FUTBOLCULARA DA KAPI KAPALI


Samatta Antwerp'te, Lemos Beerschot'ta, Meyer Midtjylland'da, Allahyar ise Hull City'de kiralık olarak forma giyiyor. Sarı-Lacivertliler, bu dört oyuncuyu da yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

<p>Fenerbahçe için en büyük sıkıntı ise kiraladıkları yabancıların, gittikleri takımlarda da büyük hayal kırıklığı yaratması.</p>
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Fenerbahçe için en büyük sıkıntı ise kiraladıkları yabancıların, gittikleri takımlarda da büyük hayal kırıklığı yaratması.

<p>Bu nedenle şu anda oynadıkları kulüplerin bonservislerini alması çok düşük ihtimal. </p>
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Bu nedenle şu anda oynadıkları kulüplerin bonservislerini alması çok düşük ihtimal.

<p>Yönetim, transfer bütçesi yaratmak için <b>Samatta, Lemos, Meyer </b>ve <b>Allahyar</b>'ı bonservisiyle göndermek istiyor ancak talip çıkmaması halinde bu oyuncular yeniden kiralanacak.</p>
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Yönetim, transfer bütçesi yaratmak için Samatta, Lemos, Meyer ve Allahyar'ı bonservisiyle göndermek istiyor ancak talip çıkmaması halinde bu oyuncular yeniden kiralanacak.

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