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Ancelotti şimdi onun sabırlı olmasını ve dünyanın en iyileriyle birlikte bir futbolcu olarak gelişmeye devam etmesini umuyor. Girona karşısında oynadığı 10 dakikada çok iyi bir izlenim bıraktı, hatta bir penaltıya bile sebep oldu. İlk golüne her geçen gün daha da yaklaşıyor.'

