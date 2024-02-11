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İspanya, Arda Güler'i konuşuyor! 'Başrol olmaya başlayacak'

İspanya, Arda Güler'i konuşuyor! 'Başrol olmaya başlayacak'
11 Şubat 2024 Pazar

Real Madrid'in Girona ile oynadığı maçta 77. dakikada oyuna giren ve 89. dakikada takımına penaltı kazandıran milli futbolcu Arda Güler İspanyolları kendine hayran bıraktı. Başarılı futbolcunun kendinden emin hareketleri beğeni toplarken performansı ülke basınında gündem oldu. İşte detaylar...

<p>Real Madrid'in, Girona ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olan Arda Güler, performansıyla İspanyol basınından tam not aldı.</p>
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Real Madrid'in, Girona ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olan Arda Güler, performansıyla İspanyol basınından tam not aldı.

<p><b>77'TE OYUNA DAHİL OLDU</b></p><p>18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in 4-0 öne geçmesinin ardından 77. dakikada Vinicius yerine oyuna dahil oldu.</p>
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77'TE OYUNA DAHİL OLDU

18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in 4-0 öne geçmesinin ardından 77. dakikada Vinicius yerine oyuna dahil oldu.

<p><b>PENALTI KAZANDIRDI</b></p><p>Temmuz ayında Real Madrid'e imza atan Arda Güler, bu imzadan 7 ay sonra Santiago Bernabeu'da taraftarı önüne çıktı. Genç futbolcu mücadelenin 89. dakikasında ise takıma penaltı kazandırmayı başardı. </p>
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PENALTI KAZANDIRDI

Temmuz ayında Real Madrid'e imza atan Arda Güler, bu imzadan 7 ay sonra Santiago Bernabeu'da taraftarı önüne çıktı. Genç futbolcu mücadelenin 89. dakikasında ise takıma penaltı kazandırmayı başardı.

<p>Girona yarı alanında topu kontrol eden Arda çalımlarla sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Couto'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Munuera, beyaz noktayı gösterdi.</p>
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Girona yarı alanında topu kontrol eden Arda çalımlarla sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Couto'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Munuera, beyaz noktayı gösterdi.

<p><b>JOSELU'YU TESELLİ ETTİ</b></p><p>Arda Güler, penaltı vuruşunu kendisi kullanmak istedi ancak Joselu topu bırakmadı. Penaltıyı kullanan Joselu, topu yan direğe isabet ettirdi. Penaltının kaçırılmasının ardından Arda, Joselu'yu teselli etti. </p>
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JOSELU'YU TESELLİ ETTİ

Arda Güler, penaltı vuruşunu kendisi kullanmak istedi ancak Joselu topu bırakmadı. Penaltıyı kullanan Joselu, topu yan direğe isabet ettirdi. Penaltının kaçırılmasının ardından Arda, Joselu'yu teselli etti.

<p>Karşılaşma 4-0 tamamlanırken, sosyal medyada bazı İspanyol taraftarlar, penaltının Arda Güler'e bırakılması gerektiğini belirterek atışı Joselu'nun kullanmasına tepki gösterdi.</p>
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Karşılaşma 4-0 tamamlanırken, sosyal medyada bazı İspanyol taraftarlar, penaltının Arda Güler'e bırakılması gerektiğini belirterek atışı Joselu'nun kullanmasına tepki gösterdi.

<p><b>İSPANYOL BASININDAN YORUM</b></p><p>Real Madrid'in Girona'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İspanyol basını, Arda Güler'e dikkat çekti. MARCA'da yer alan kısa yorumda Arda için, 'Sadece 15 dakika sürdü ve maçın sonucu belli olmuştu ama Bernabeu ve Arda Güler bunun için minnettardı. Nihayet, Türk oyuncu beklenenden yarım yıl sonra ilk kez sahaya çıktı' denildi.</p>
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İSPANYOL BASININDAN YORUM

Real Madrid'in Girona'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İspanyol basını, Arda Güler'e dikkat çekti. MARCA'da yer alan kısa yorumda Arda için, 'Sadece 15 dakika sürdü ve maçın sonucu belli olmuştu ama Bernabeu ve Arda Güler bunun için minnettardı. Nihayet, Türk oyuncu beklenenden yarım yıl sonra ilk kez sahaya çıktı' denildi.

<p><b>'HARİKA BİR KİŞİLİĞİ VAR'</b></p><p>Planeta Realmadrid'de yer alan Arda Güler haberinde ise yıldız futbolcunun cesur ve öz güvenli kişiliğine vurgu yapıldı. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: 'Türk oyuncu sahaya her çıktığında çok ilginç hareketlere imza atıyor. Örneğin Joselu'nun kaçırdığı penaltıyı o yaptırdı. Belki de Türk oyuncu atışı kullansaydı, top içeri girecekti. Bunu asla bilemeyeceğiz. Ancak, asıl önemli olan Güler'in harika bir kişiliğe sahip olmasıdır.'</p>
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'HARİKA BİR KİŞİLİĞİ VAR'

Planeta Realmadrid'de yer alan Arda Güler haberinde ise yıldız futbolcunun cesur ve öz güvenli kişiliğine vurgu yapıldı. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: 'Türk oyuncu sahaya her çıktığında çok ilginç hareketlere imza atıyor. Örneğin Joselu'nun kaçırdığı penaltıyı o yaptırdı. Belki de Türk oyuncu atışı kullansaydı, top içeri girecekti. Bunu asla bilemeyeceğiz. Ancak, asıl önemli olan Güler'in harika bir kişiliğe sahip olmasıdır.'

<p><b>'İLK GOLÜNE YAKLAŞIYOR'</b></p><p>'Şimdi sezonun en önemli kısmı geliyor. Şampiyonlar Ligi geri döndü ve La Liga son aşamasına giriyor, ancak bugün kazanma yolunda büyük bir adım attılar. Arda'nın taraftarların istediği dakikaları alıp alamayacağını göreceğiz. Real Madrid'de onun bir dünya yıldızı olacağına inanıyorlar. Yavaş yavaş başrol oynamaya başlayacak. </p>
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'İLK GOLÜNE YAKLAŞIYOR'

'Şimdi sezonun en önemli kısmı geliyor. Şampiyonlar Ligi geri döndü ve La Liga son aşamasına giriyor, ancak bugün kazanma yolunda büyük bir adım attılar. Arda'nın taraftarların istediği dakikaları alıp alamayacağını göreceğiz. Real Madrid'de onun bir dünya yıldızı olacağına inanıyorlar. Yavaş yavaş başrol oynamaya başlayacak.

<p>Ancelotti şimdi onun sabırlı olmasını ve dünyanın en iyileriyle birlikte bir futbolcu olarak gelişmeye devam etmesini umuyor. Girona karşısında oynadığı 10 dakikada çok iyi bir izlenim bıraktı, hatta bir penaltıya bile sebep oldu. İlk golüne her geçen gün daha da yaklaşıyor.'<br></p>
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Ancelotti şimdi onun sabırlı olmasını ve dünyanın en iyileriyle birlikte bir futbolcu olarak gelişmeye devam etmesini umuyor. Girona karşısında oynadığı 10 dakikada çok iyi bir izlenim bıraktı, hatta bir penaltıya bile sebep oldu. İlk golüne her geçen gün daha da yaklaşıyor.'
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