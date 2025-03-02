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  • İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Edirne'den dualarla uğurlandı

İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Edirne'den dualarla uğurlandı

İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Edirne'den dualarla uğurlandı
2 Mart 2025 Pazar

İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara gitmek için yola çıkan 3 hacı adayı, mola verdikleri Edirne'deki Hacılarezanı Namazgahı'ndan dualarla uğurlandı.

<p>İspanya'dan 3,5 ay önce at sırtında yola çıkan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, cuma günü Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenen programla karşılandı.</p>
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İspanya'dan 3,5 ay önce at sırtında yola çıkan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, cuma günü Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenen programla karşılandı.

<p>Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen hacı adayları, atlarının Hırvatistan'dan Türkiye'ye ulaşmasını beklerken Edirne'de bir süre dinlendi.</p>
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Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen hacı adayları, atlarının Hırvatistan'dan Türkiye'ye ulaşmasını beklerken Edirne'de bir süre dinlendi.

<p>Hazırlıklarını tamamlayan hacı adayları, Edirne'de 1798 yılında yaptırılan Hacılarezanı Namazgahı'ndan Osmanlı dönemindeki hacı uğurlama geleneğine uygun şekilde dualarla yolcu edildi.</p>
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Hazırlıklarını tamamlayan hacı adayları, Edirne'de 1798 yılında yaptırılan Hacılarezanı Namazgahı'ndan Osmanlı dönemindeki hacı uğurlama geleneğine uygun şekilde dualarla yolcu edildi.

<p>YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, hacı adaylarını iyi dilekler ve hayır dualarıyla uğurladıklarını söyledi.</p>
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YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, hacı adaylarını iyi dilekler ve hayır dualarıyla uğurladıklarını söyledi.

<p>Hacı adaylarının hayırlı bir yolculuğa çıktıklarını anlatan Şentürk, 'Osmanlı'dan günümüze miras olan uğurlama geleneğini yaşatmak için buradayız. 2 gün önce şehrimize gelen Endülüslü atlı hacılarımız yola devam ediyorlar. Biz de bir Edirne geleneği olan hacı uğurlamasını burada gerçekleştiriyoruz.' dedi.</p>
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Hacı adaylarının hayırlı bir yolculuğa çıktıklarını anlatan Şentürk, 'Osmanlı'dan günümüze miras olan uğurlama geleneğini yaşatmak için buradayız. 2 gün önce şehrimize gelen Endülüslü atlı hacılarımız yola devam ediyorlar. Biz de bir Edirne geleneği olan hacı uğurlamasını burada gerçekleştiriyoruz.' dedi.

<p>Hacı adaylarından Abdelkader Harkassi, Edirne'de çok güzel karşılandıklarını ifade etti.</p>
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Hacı adaylarından Abdelkader Harkassi, Edirne'de çok güzel karşılandıklarını ifade etti.

<p>Edirne'nin çok güzel bir şehir olduğunu ve kentte bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Harkassi, Edirne Valiliği, Dünya Etnospor Konfederasyonu, YTB, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve kendilerine destek veren kuruluşlara teşekkür etti.</p>
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Edirne'nin çok güzel bir şehir olduğunu ve kentte bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Harkassi, Edirne Valiliği, Dünya Etnospor Konfederasyonu, YTB, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve kendilerine destek veren kuruluşlara teşekkür etti.

<p>Uzun ve zorlu bir yolculuk yaptıklarını anlatan Harkassi, 'Atlarımızı aldık. Bu tarihi şehirde güzel zaman geçirdik. Yolculuğumuza devam ediyoruz.' diye konuştu.</p>
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Uzun ve zorlu bir yolculuk yaptıklarını anlatan Harkassi, 'Atlarımızı aldık. Bu tarihi şehirde güzel zaman geçirdik. Yolculuğumuza devam ediyoruz.' diye konuştu.

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