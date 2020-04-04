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İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası
04 Nisan 2020 Cumartesi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada yönetim, teknik direktör konusunu netleştirmek için girişimlerde bulunuyor. İspanya basınından Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

<p>Koronavirüs salgın nedeniyle bu sezon ile yeni sezon arasındaki süre kısalacak. Yönetim bu nedenle bir an önce yeni teknik adamı getirip, şimdiden takımla uyum sağlamasını istiyor. Ancak koronavirüs, özellikle yabancı adaylar konusunda eli kolu bağlıyor.<br></p>
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Koronavirüs salgın nedeniyle bu sezon ile yeni sezon arasındaki süre kısalacak. Yönetim bu nedenle bir an önce yeni teknik adamı getirip, şimdiden takımla uyum sağlamasını istiyor. Ancak koronavirüs, özellikle yabancı adaylar konusunda eli kolu bağlıyor.

<p><b>İSPANYA BASINI YAZDI: MARCELİNO </b></p><p>İspanya basını, Fenerbahçe'nin Marcelino ile görüştüğünü yazdı. İspanyol teknik adam, kariyerinde ilk kez ülkesi dışına çıkmaya hazır olduğunu, yurt dışından güzel teklifler aldığını söyledi. İspanyol basını bu tekliflerden birinin Fenerbahçe’ye ait olduğunu öne sürdü.</p>
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İSPANYA BASINI YAZDI: MARCELİNO

İspanya basını, Fenerbahçe'nin Marcelino ile görüştüğünü yazdı. İspanyol teknik adam, kariyerinde ilk kez ülkesi dışına çıkmaya hazır olduğunu, yurt dışından güzel teklifler aldığını söyledi. İspanyol basını bu tekliflerden birinin Fenerbahçe’ye ait olduğunu öne sürdü.

<p><b>MARCELİNO İSTEKLİ AMA ZOR! SEBEP: SALGIN </b></p><p>Ancak Marcelino’yu bu sezon getirmek, koronavirüs salgını nedeniyle zor. Türkiye’ye İspanya’dan uçuşlar yasak. Bu konuda özel izin alınsa bile başarılı çalıştırıcı ve ailesini şu anki ortamda ikna etmek kolay değil. Eğer bu sezon için teknik adam bulunamazsa, yeni sezonda Marcelino en büyük aday olabilir.</p>
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MARCELİNO İSTEKLİ AMA ZOR! SEBEP: SALGIN

Ancak Marcelino’yu bu sezon getirmek, koronavirüs salgını nedeniyle zor. Türkiye’ye İspanya’dan uçuşlar yasak. Bu konuda özel izin alınsa bile başarılı çalıştırıcı ve ailesini şu anki ortamda ikna etmek kolay değil. Eğer bu sezon için teknik adam bulunamazsa, yeni sezonda Marcelino en büyük aday olabilir.

<p><b>HÜSEYİN EROĞLU EN UYGUN ADAY </b></p><p>Fenerbahçe Yönetimi’nin takımı bir an önce yeni teknik adama emanet etme isteğine en uygun adayların başında Hüseyin Eroğlu geliyor. Başkan Koç’un, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile de iyi ilişkileri var. Ayrıca genç çalıştırıcının Altınordu ile şu anda ligde bir iddiası bulunmuyor.</p>
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HÜSEYİN EROĞLU EN UYGUN ADAY

Fenerbahçe Yönetimi’nin takımı bir an önce yeni teknik adama emanet etme isteğine en uygun adayların başında Hüseyin Eroğlu geliyor. Başkan Koç’un, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile de iyi ilişkileri var. Ayrıca genç çalıştırıcının Altınordu ile şu anda ligde bir iddiası bulunmuyor.

<p class='><b>TEK HANDİKAPI VAR... </b></p><p>Eroğlu’nun özellikle altyapıyı kullanmadaki başarısı, birçok potansiyelli gence sahip olan Fenerbahçe açısından önemli bir avantaj. 47 yaşındaki hocayla ilgili en ciddi soru işareti ise Süper Lig’de takım çalıştırmamış olması.</p>
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    • EROL BULUT İÇİN YENİ TEKLİF

    Erol Bulut, Fenerbahçe için adı en çok geçen isimlerden biri. Ancak şu ana kadar genç teknik adam için resmi bir teklif yapılmamıştı. Alanya’nın ligde ve kupada iddiasını sürdürmesi, Bulut’un hemen takımın başına getirilmesi konusunda yönetimin işini güçleştiriyor. Yine de genç teknik adam için ilk resmi girişimin kısa sürede yapılması bekleniyor.

    <p>Ali Koç, yakın ilişki içinde olduğu Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu ikna etmeye çalışacak. Çavuşoğlu’nun onay vermesi halinde, Bulut’a hemen imza attırılması bekleniyor.</p>
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    Ali Koç, yakın ilişki içinde olduğu Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu ikna etmeye çalışacak. Çavuşoğlu’nun onay vermesi halinde, Bulut’a hemen imza attırılması bekleniyor.

    <p><b>EUSEBİO: TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM </b></p><p>Bir dönem Roma'da da çalışan ve ismi İspanyol ekipleri ile anılan teknik direktör Eusebio Di Francesco, Türkiye'deki bir takımdan teklif aldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından oklar Fenerbahçe'ye yöneldi.</p>
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    EUSEBİO: TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM

    Bir dönem Roma'da da çalışan ve ismi İspanyol ekipleri ile anılan teknik direktör Eusebio Di Francesco, Türkiye'deki bir takımdan teklif aldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından oklar Fenerbahçe'ye yöneldi.

    <p>Ülke basınına konuşan ve Di Francesco, 'Her türlü yeni tecrübeye açığım. Türkiye'den bir kulüpten ve bazı milli takımlardan teklif aldım.' ifadelerini kullandı.<br></p>
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    Ülke basınına konuşan ve Di Francesco, 'Her türlü yeni tecrübeye açığım. Türkiye'den bir kulüpten ve bazı milli takımlardan teklif aldım.' ifadelerini kullandı.

    <p><b>BİR DİĞER ADAY KOŞUKAVAK </b></p><p>Fenebahçe'nin teknik direktör adaylarından bir diğeri ise Altay'ın çalıştırıcısı Yalçın Koşukavak. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Koşukavak ile görüşülmüş ancak Altay'ın TFF 1. Lig'de iddialı bir konumda olması sebebiyle görüşmeler sezon sonuna ertelenmişti.</p>
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    BİR DİĞER ADAY KOŞUKAVAK

    Fenebahçe'nin teknik direktör adaylarından bir diğeri ise Altay'ın çalıştırıcısı Yalçın Koşukavak. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Koşukavak ile görüşülmüş ancak Altay'ın TFF 1. Lig'de iddialı bir konumda olması sebebiyle görüşmeler sezon sonuna ertelenmişti.

    <p>Marcelino, Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu ve Yalçın Koşukavak gibi isimler ön plana çıksa da futbolu bırakmaya hazırlanan kaptan Emre’ye de teklif yapılması muhtemel...</p>
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    Marcelino, Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu ve Yalçın Koşukavak gibi isimler ön plana çıksa da futbolu bırakmaya hazırlanan kaptan Emre’ye de teklif yapılması muhtemel...

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