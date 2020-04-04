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Koronavirüs salgın nedeniyle bu sezon ile yeni sezon arasındaki süre kısalacak. Yönetim bu nedenle bir an önce yeni teknik adamı getirip, şimdiden takımla uyum sağlamasını istiyor. Ancak koronavirüs, özellikle yabancı adaylar konusunda eli kolu bağlıyor.



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İSPANYA BASINI YAZDI: MARCELİNO İspanya basını, Fenerbahçe'nin Marcelino ile görüştüğünü yazdı. İspanyol teknik adam, kariyerinde ilk kez ülkesi dışına çıkmaya hazır olduğunu, yurt dışından güzel teklifler aldığını söyledi. İspanyol basını bu tekliflerden birinin Fenerbahçe’ye ait olduğunu öne sürdü.

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MARCELİNO İSTEKLİ AMA ZOR! SEBEP: SALGIN Ancak Marcelino’yu bu sezon getirmek, koronavirüs salgını nedeniyle zor. Türkiye’ye İspanya’dan uçuşlar yasak. Bu konuda özel izin alınsa bile başarılı çalıştırıcı ve ailesini şu anki ortamda ikna etmek kolay değil. Eğer bu sezon için teknik adam bulunamazsa, yeni sezonda Marcelino en büyük aday olabilir.

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HÜSEYİN EROĞLU EN UYGUN ADAY Fenerbahçe Yönetimi’nin takımı bir an önce yeni teknik adama emanet etme isteğine en uygun adayların başında Hüseyin Eroğlu geliyor. Başkan Koç’un, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile de iyi ilişkileri var. Ayrıca genç çalıştırıcının Altınordu ile şu anda ligde bir iddiası bulunmuyor.

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EROL BULUT İÇİN YENİ TEKLİF

Erol Bulut, Fenerbahçe için adı en çok geçen isimlerden biri. Ancak şu ana kadar genç teknik adam için resmi bir teklif yapılmamıştı. Alanya’nın ligde ve kupada iddiasını sürdürmesi, Bulut’un hemen takımın başına getirilmesi konusunda yönetimin işini güçleştiriyor. Yine de genç teknik adam için ilk resmi girişimin kısa sürede yapılması bekleniyor.