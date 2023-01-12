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  • İsrail askerleri tarafından öldürüldü: Son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerleri tarafından öldürüldü: Son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerleri tarafından öldürüldü: Son yolculuğuna uğurlandı
12 Ocak 2023 Perşembe

Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda da bu sabah İsrail askerlerinin kurşunuyla yaşamını yitiren 41 yaşındaki Semir Avni Harbi Aslan için cenaze töreni düzenlendi.

<p> Aslan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki mezarlıkta toprağa verildi.</p>
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Aslan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki mezarlıkta toprağa verildi.

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