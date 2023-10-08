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İsrail, Gazze'deki camileri hedef alıyor

İsrail, Gazze'deki camileri hedef alıyor
8 Ekim 2023 Pazar

Han Yunus kentine bağlı El-Yabani Mahallesi'ndeki Habib Muhammed Camisi'ni hedef alan İsrail savaş uçakları El-Emin Muhammed Camisi'ni vurdu.

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