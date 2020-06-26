Türkiye’de özellikle corona virüsü sebebiyle milyonlarca kişinin maddi sıkıntıları nedeniyle devlet tarafından İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği desteği veriliyor. Çeşitli nedenlerle işlerini kaybeden vatandaşlar ve işleri kötü giden işletmeler devlet tarafından verilen İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. Peki İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek? Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, haziran ayı işsizlik maaşı hakkında açıklamada bulundu. İşte İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin verileceği tarihler…
İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN VERİLECEĞİ TARİH
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri erkene alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, haziran ayı kısa çalışma ödeneğinin öne çekildiğini duyurdu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 'Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi, 29 Haziran Pazartesi'den itibaren hesaplara yatırılacak' açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, 'Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız' dedi.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, 'T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak' açıklamasını yaptı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan istihdam önlemlerinin devam etmesine yönelik karar çıkması bekleniyor. Bu konuya ilişkin olarak işten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak ve kısa çalışma ödeneği yeni modeli ile devam edecek.
Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, corona virüs önlemleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti. Selçuk, 'Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.
Kısa çalışma ödeneği T.C Kimlik Numaralarının son hanesi;
0 olanlara 29 Haziran'da,
2 olanlara 30 Haziran'da,
4 olanlara 1 Temmuz'da,
6 olanlara 2 Temmuz'da,
8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak' dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
Bu kapsamda işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.
Bakan Selçuk ayrıca IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerinin yapılacağını hatırlattı.
YENİ KISA ÇALIŞMA MODELİ NASIL OLACAK?
İstihdam kalkanı paketi kapsamında, işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği de yer alıyor. İşten çıkarma yasağının sürdürülmesi planlanırken, buna bağlı olarak ücretsiz izin desteği de sürdürülecek.
Kısa çalışma ödeneğinin ise ismi değişecek. Kapanan veya kısmi çalışan ancak haziran ayıyla birlikte normalleşmeye başlayan işyerleri için ‘normalleşmeye’ yönelik destek verilecek. Yetkililer halen çalışmaların devam ettiğini ve bazı değişiklikler olabileceğini vurgularken, şu an için kısa çalışmaya başvuran işletmelerin yeniden başvuru yapmadan bu destekten yararlanmasını planladıklarını ifade ediyor.
Buna göre yine kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi, çalışanlar için bin 700 TL’den başlayan düzeyde ücret desteği verilecek.
Ayrıca kayıt dışından kayıt içine geçenlere, istihdamını koruyanlara da teşvik verilmesi hedefleniyor.
Esnek çalışma da kapsamda olacak. Bu konuda da 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için kolaylık sağlanması planlanıyor.