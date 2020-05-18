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İstanbul Boğazı'nda hayran bırakan yunus gösterileri

İstanbul Boğazı'nda hayran bırakan yunus gösterileri
18 Mayıs 2020 Pazartesi

İlkbaharda balıkların Marmara Denizi'nden Karadeniz'e doğru göç etmeleriyle birlikte İstanbul Boğazı'nda yunusların görünülürlüğü arttı.

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