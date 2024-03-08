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İnişi tamamlayan Jandarma Üsteğmen Seher Cingöz, Jandarma Astsubaylar Ebru Kiraz, Duygu Erdem, Şafak Okçu, Aydanur Tarla ve Eylül Bahram da etkinlik alanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, gururlu olduklarını kaydetti.