İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2023 Pazar / 17 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

İstanbul kararını verdi! Tarihi mitinge insan seli

İstanbul kararını verdi! Tarihi mitinge insan seli
7 Mayıs 2023 Pazar

AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Büyük İstanbul Mitingi' gerçekleştirildi. </p>
1
/
9

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Büyük İstanbul Mitingi' gerçekleştirildi.

<p>Öğlen saatlerinden itibaren İstanbul'un birçok semtinden insanlar miting alanına geldi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi rakamlara göre 1 milyon 700 bin kişinin geldiğini açıkladı.</p>
2
/
9

Öğlen saatlerinden itibaren İstanbul'un birçok semtinden insanlar miting alanına geldi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi rakamlara göre 1 milyon 700 bin kişinin geldiğini açıkladı.

<p>Hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte yapılan miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.</p>
3
/
9

Hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte yapılan miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

<p>Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğünde.</p>
4
/
9

Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğünde.

<p>Burada konuşan Cumhurbaşkanı <span >Erdoğan, 'Avrupa'nın dergileri şimdi burayı izliyor, 'acaba Atatürk havalimanında ne oluyor?' diye soruyor. Buradan cevabı siz vereceksiniz' ifadelerini kullandı.</span></p>
5
/
9

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Avrupa'nın dergileri şimdi burayı izliyor, 'acaba Atatürk havalimanında ne oluyor?' diye soruyor. Buradan cevabı siz vereceksiniz' ifadelerini kullandı.

<p>Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yaptığı miting alanında, 12 bin 600 personel görev yaparken, 15 ayrı noktada da otopark alanı yer aldı.</p>
6
/
9

Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yaptığı miting alanında, 12 bin 600 personel görev yaparken, 15 ayrı noktada da otopark alanı yer aldı.

7
/
9

8
/
9

9
/
9

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.