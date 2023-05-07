Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Büyük İstanbul Mitingi' gerçekleştirildi.
Öğlen saatlerinden itibaren İstanbul'un birçok semtinden insanlar miting alanına geldi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi rakamlara göre 1 milyon 700 bin kişinin geldiğini açıkladı.
Hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte yapılan miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.
Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğünde.
Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Avrupa'nın dergileri şimdi burayı izliyor, 'acaba Atatürk havalimanında ne oluyor?' diye soruyor. Buradan cevabı siz vereceksiniz' ifadelerini kullandı.
Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yaptığı miting alanında, 12 bin 600 personel görev yaparken, 15 ayrı noktada da otopark alanı yer aldı.