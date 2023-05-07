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Öğlen saatlerinden itibaren İstanbul'un birçok semtinden insanlar miting alanına geldi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi rakamlara göre 1 milyon 700 bin kişinin geldiğini açıkladı.