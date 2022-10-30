Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize etkinliklerle İstanbul'da renkli gösterilere sahne oldu.
İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise şelale gösterisi yapıldı.
Vatandaşlar, kutlamaları Beşiktaş ve Ortaköy başta olmak üzere sahil kesimlerinden ilgiyle izledi.
Cep telefonlarıyla kayıt alan vatandaşlar, gösterilere alkışlarla eşlik etti.
İstanbul Boğazı'nda yer alan çok sayıda gemi de siren çalarak kutlamalara katıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümü büyük çoşkuyla kutlandı.