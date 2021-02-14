İstanbul'da gece saatlerinden bu yana durmadan devam eden kar yağışı kenti beyaza boyadı. Meteoroloji, yayınladığı hava durumu raporunda İstanbul için; yoğun kar, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı uyarısında bulundu. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İşte İstanbul 5 günlük haritalı hava durumu ve illerde son durum.
Sıcaklıklarda yaşanan ani düşüşle beraber etkisini göstermeye başlayan yağışlarla beraber Marmara Bölgesi adeta beyaza büründü.
İstanbul'da Avrupa Yakası'nda başta Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ilçeleri olmak üzere İstanbul'da birçok bölgede kar yağışı devam ediyor.
Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca ve Aydos Tepesi gibi yüksek yerlerin yanısıra Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ve Üsküdar'da yoğun kar yağışı etkili.
İstanbul'daki kar yağışı devam ederken bazı ilçelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Uzun süredir evde olan çocuklar karın tadını çıkardı.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da kar yağışı Perşembe gününe kadar devam edecek.
Çarşamba günü gece saatlerinden itibaren sona erecek olan kar yağışı Cuma günü yeniden yağmurla karışık şekilde kendini gösterecek.
Sıcaklıklar yurdun kuzeybatı kesimlerinde 5 dereceye kadar düşüş yaşarken Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının kıyılarda 5-15 cm, yüksek kesimlerde ise 20-30 cm'lik beyaz örtü bırakacağı tahminler arasında. İşte Meteoroloji'den İstanbul için 5 günlük hava durumu.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (HARİTALI)
KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli gibi birçok ilde etkisini gösteren kar yağışının 6 gün boyunca belirli kesimlerde etkisini sürdürmesi beklenirken Çarşamba günü ise neredeyse tüm yurtta kar yağışının beklendiği Meteorolojik tahminler arasında bulunuyor.
Öte yandan uzun vadeli hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da yağışların Perşembe gününe kadar devam edeceği bildirildi.
Meteoroloji'nin bugün için yayımladığı raporda yoğun kar, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı ile beraber yurdun doğu kesimlerine ise çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğun kar, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla Bağcılar Belediyesi ekiplerinin dün gece başlayan kar mesaisi devam ediyor.
300 kişilik 12 ekip, ilçe sakinlerinin rahatı için sokaklarda hem kar küreme hem de tuzlama faaliyetlerini gece gündüz sürdürüyor.