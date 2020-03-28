İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, hafta sonları vatandaşların sahil, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler yasaklandı.
Bu kapsamda Balat sahil kenarında insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.
Bu kapsamda Eminönü Meydanı'nda insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.
Galata Köprüsü'nde de sessizlik hakimdi.
Atatürk Arboretumu'nda ve Belgrad Ormanı'nda insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.
Balat'ta sokaklar boş kaldı.
Salacak Sahili
Karaköy'de de insan yoğunluğu görülmedi. Dışarı çıkan vatandaşların ise maske ve eldiven taktıkları gözlemlendi.
Ortaköy'de tarihinin en sessiz zamanlarından birini yaşıyor.
Üsküdar sahili ve Kız Kulesi çevresi tenhalaştı.
Tarihi yarımada sessizliğe büründü.
Sultanahmet Camisi ve çevresi sakindi.