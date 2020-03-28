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Görüntüler bugünden… İstanbul sokaklarında koronavirüs sessizliği

Görüntüler bugünden… İstanbul sokaklarında koronavirüs sessizliği
28 Mart 2020 Cumartesi

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından başta tarihi yarımada olmak üzere birçok ilçede park ve sahiller boş kalırken, vatandaşlar tedbirlere uydu. Haftasonunun oldukça yoğun olduğu yerleşim yerleri boş kaldı.

<p>İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, hafta sonları vatandaşların sahil, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler yasaklandı.</p>
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İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, hafta sonları vatandaşların sahil, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler yasaklandı.

<p>Bu kapsamda Balat sahil kenarında insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.<br></p>
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Bu kapsamda Balat sahil kenarında insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

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<p>Bu kapsamda Eminönü Meydanı'nda insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.<br></p>
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Bu kapsamda Eminönü Meydanı'nda insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

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<p>Galata Köprüsü'nde de sessizlik hakimdi.</p>
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Galata Köprüsü'nde de sessizlik hakimdi.

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<p>Atatürk Arboretumu'nda ve Belgrad Ormanı'nda insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.</p>
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Atatürk Arboretumu'nda ve Belgrad Ormanı'nda insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

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<p>Balat'ta sokaklar boş kaldı.</p>
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Balat'ta sokaklar boş kaldı.

<p>Salacak Sahili</p>
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Salacak Sahili

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<p>Karaköy'de de insan yoğunluğu görülmedi. Dışarı çıkan vatandaşların ise maske ve eldiven taktıkları gözlemlendi.</p>
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Karaköy'de de insan yoğunluğu görülmedi. Dışarı çıkan vatandaşların ise maske ve eldiven taktıkları gözlemlendi.

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<p>Ortaköy'de tarihinin en sessiz zamanlarından birini yaşıyor.</p>
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Ortaköy'de tarihinin en sessiz zamanlarından birini yaşıyor.

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<p>Üsküdar sahili ve Kız Kulesi çevresi tenhalaştı.</p>
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Üsküdar sahili ve Kız Kulesi çevresi tenhalaştı.

<p>Tarihi yarımada sessizliğe büründü.</p>
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Tarihi yarımada sessizliğe büründü.

<p>Sultanahmet Camisi ve çevresi sakindi.</p>
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Sultanahmet Camisi ve çevresi sakindi.

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