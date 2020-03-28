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İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, hafta sonları vatandaşların sahil, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler yasaklandı.