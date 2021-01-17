Yağış nedeniyle yeşil alanlar, parklar ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
Beşiktaş’tan itibaren Sarıyer’e kadar olan sahil şeridinde ve İstanbul Boğazı’nda ise etkili olan sis, görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.
Eminönü'ndeki Yeni Cami, Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde de de kar yağışı etkili oldu.
Sultanahmet Meydanı civarında az sayıda turistin gezdiği gözlendi.
Karla mücadele kapsamında da belediye araçları noktalarda bekleyerek kapanabilecek yollara karşı önlem aldı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz, Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
Silivri merkezinde kar yağışı etkili olmazken, ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar yağışı aralıklı olarak sürüyor.
Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini sürdürürken, Aydos ormanı beyaza büründü. Kentin yüksek kesimleri karla kaplandı.
Beykoz’da etkili olan kar yağışı bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı vatandaşlar da evlerinin önüne çıkarak beyaz örtünün tadını çıkardı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde ise sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Bugün de kar yağışı Anadolu Yakası’nda daha geniş bir alanı etkileyecek ancak şehir genelinde kar kendini göstermeye devam edecek.
Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde 30 santime kadar ulaşan kar kalınlığı, iç kesimlerinde 10-13 santim olarak ölçüldü.
İstanbul’un Anadolu Yakası’nda daha geniş bir alanda etkili olan kar yağışının Pazartesi'ye kadar yer yer şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?
Meteoroloji’nin tahminlerine göre İstanbul’da kar yağışı Pazartesi öğlen saatlerinde bitecek. Yurt genelinde ise hava sıcaklıkları düşecek.
HAVA DURUMU (5 GÜNLÜK)
Meteoroloji'nin yayımladığı beş günlük hava durumu tahmin raporuna göre Pazartesi günü de yoğun kar yağışının devam edeceği ifade edildi.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı: Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Fırtına ile birlikte şiddetlenen yağışın tadını çocuklar çıkardı. Bugün ve yarın yurt genelinde etkisini sürdürecek olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları daha da düşecek. Peki Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? İşte önümüzdeki 5 gün hava durumu raporu.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz, Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır