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Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı: Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.