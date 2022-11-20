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  • İstanbullunun metro çilesi! Vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı

İstanbullunun metro çilesi! Vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı

İstanbullunun metro çilesi! Vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı
19 Kasım 2022 Cumartesi

İstanbul'da bulunan Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldi. Saatlerce metro istasyonunda beklemek zorunda kalan vatandaşlar duraklarda yoğunluk yaşadı. Güvenlik görevlileri oluşan yoğunluğa çözüm olarak yolcuları karşı taraftan gelen trenlere yönlendirdi. Vatandaşlar ise bu olaya tepki gösterdi.

<p> Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray İstasyonu'nda Kirazlı istikametine giden bir metroda teknik arıza meydana geldi.</p>
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Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray İstasyonu'nda Kirazlı istikametine giden bir metroda teknik arıza meydana geldi.

<p>Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. <br></p>
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Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

<p>Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray durağından Kirazlı istikametine giden metroda saat 15.00 sularında teknik bir arıza meydana geldi.</p>
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Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray durağından Kirazlı istikametine giden metroda saat 15.00 sularında teknik bir arıza meydana geldi.

<p>Arıza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Zaman zaman insan kalabalığının oluştuğu istasyonda vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından karşı istikamete giden metrolara yönlendirildi. </p>
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Arıza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Zaman zaman insan kalabalığının oluştuğu istasyonda vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından karşı istikamete giden metrolara yönlendirildi.

<p>Öte yandan trene binmeyi başaranlar tıklım tıklım olan vagonlarda yolculuk yapmak zorunda kaldı. <span >Bekleme süreleri bir saati aşan vatandaşlar, yetkililere tepki gösterdi.</span></p>
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Öte yandan trene binmeyi başaranlar tıklım tıklım olan vagonlarda yolculuk yapmak zorunda kaldı. Bekleme süreleri bir saati aşan vatandaşlar, yetkililere tepki gösterdi.
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