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Efe, koronavirüs sürecinde kulede çalışmayı bir avantaj olarak gördüğünü dile getirerek, 'Burada kendimi daha güvende hissediyorum. İnsanlardan uzak, tek başınayım. Kendimi daha izole etmiş oluyorum. Koronavirüs sürecinde daha garanti altında hissediyorum. Sabah zaten evden çıkıyorum buraya geliyorum. Kimseyle temasımız da olmuyor zaten.' ifadelerini kullandı.

Ülkü Efe, orman yangınlarının mayıs ile kasım ayları arasında arttığını belirterek, özellikle ormanlık alana gidip ateş yakanlara çağrıda bulundu. Efe, 'Vatandaşlar, mayıs ayında daha çok dışarı çıkmaya başlıyor. Ormanlara gidiyorlar, tabii gezsinler ama mangal yaktıktan sonra kesinlikle ateşi söndürmeden ayrılmasınlar. Çünkü bir ağaç yetiştirmek çok zor. Evlat yetiştirmeyle eşdeğer. Ormanlar bizim için çok büyük bir nimet. Temiz hava için, nefes almamız için büyük bir nimet. Ormanlarımızı yakmasınlar, dikkat etsinler.' şeklinde konuştu