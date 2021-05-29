İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2021 Cumartesi / 17 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • İstanbul'un en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi'nin ilk ziyaretçileri gazeteciler oldu

İstanbul'un en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi'nin ilk ziyaretçileri gazeteciler oldu

İstanbul'un en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi'nin ilk ziyaretçileri gazeteciler oldu
29 Mayıs 2021 Cumartesi

İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, açılış törenini takip eden basın mensuplarına tanıtıldı.

1
/
17

2
/
17

3
/
17

4
/
17

5
/
17

6
/
17

7
/
17

8
/
17

9
/
17

10
/
17

11
/
17

12
/
17

13
/
17

14
/
17

15
/
17

16
/
17

17
/
17

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.