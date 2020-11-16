İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2020 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6335
  • EURO
    9,0489
  • ALTIN
    463.267
  • BIST100
    1305.53
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri
16 Kasım 2020 Pazartesi

A Milli Futbol Takım'ımızın Uluslar Ligi'nde Rusya'yı devirmesinin ardından 2022 Dünya Kupası Elemeleri kura çekimine ikinci torbadan katılması kesinleşti. Millileri bazı muhtemel rakipleri de şimdiden belli oldu.

<p>A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup etmesinin ardından Dünya Kupası elemeleri kura çekiminde 2. torbada olması kesinleşti.</p>
1
/
10

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup etmesinin ardından Dünya Kupası elemeleri kura çekiminde 2. torbada olması kesinleşti.

<p><b>KURA ÇEKİMİ 7 ARALIK'TA</b></p><p><br></p><p>A Milliler, 7 Aralık tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak kura çekiminde 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekimine 2. torbadan girecek ve rakiplerini bekleyecek.</p>
2
/
10

KURA ÇEKİMİ 7 ARALIK'TA


A Milliler, 7 Aralık tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak kura çekiminde 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekimine 2. torbadan girecek ve rakiplerini bekleyecek.

<p><b>1. TORBADA MUHTEMEL RAKİPLER</b></p><p><br></p><p>Şu anda Avrupa takımları arasında 17 sırada olan A Milli Takımımızın 1. torbadan rakibi olabilecek takımlar da kesinleşti. </p>
3
/
10

1. TORBADA MUHTEMEL RAKİPLER


Şu anda Avrupa takımları arasında 17 sırada olan A Milli Takımımızın 1. torbadan rakibi olabilecek takımlar da kesinleşti. 

<p><b><u>İşte 1. torbada yer alacak takımlar: </u></b>Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda</p>
4
/
10

İşte 1. torbada yer alacak takımlar: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda

<p><b>KURA ÇEKİMİNDE 2. TORBADAYIZ</b></p><p><br></p><p>2. torbada A Milli Takımımız ile birlikte toplam 8 takımın yeri netleşti.</p>
5
/
10

KURA ÇEKİMİNDE 2. TORBADAYIZ


2. torbada A Milli Takımımız ile birlikte toplam 8 takımın yeri netleşti.

<p><b><u>2. torbada yer alacak takımlar şöyle: </u></b>İsviçre, Polonya, İsveç, Galler, Ukrayna, Avusturya, Türkiye, Slovakya</p>
6
/
10

2. torbada yer alacak takımlar şöyle: İsviçre, Polonya, İsveç, Galler, Ukrayna, Avusturya, Türkiye, Slovakya

<p><b>KURA ÇEKİMİNDE 3. TORBA</b></p><p><br></p><p>7 Aralık'taki kurada <b>3. torbada İskoçya ve Çekya'nın olacağı kesinleşirken</b>, diğer takımlar henüz belli olmadı.</p>
7
/
10

KURA ÇEKİMİNDE 3. TORBA


7 Aralık'taki kurada 3. torbada İskoçya ve Çekya'nın olacağı kesinleşirken, diğer takımlar henüz belli olmadı.

<p><b>10 LİDER DOĞRUDAN GİDECEK</b></p><p><br></p><p>55 takımın katılacağı kura çekiminde 6 takımlı 5 grup ve 5 takımlı 5 grup oluşturulacak. Grupların zirvesinde yer alan 10 lider Katar'da yapılacak Dünya Kupası için bilet alacak.</p>
8
/
10

10 LİDER DOĞRUDAN GİDECEK


55 takımın katılacağı kura çekiminde 6 takımlı 5 grup ve 5 takımlı 5 grup oluşturulacak. Grupların zirvesinde yer alan 10 lider Katar'da yapılacak Dünya Kupası için bilet alacak.

<p><b>PLAY-OFF MAÇLARI OYNANACAK</b></p><p><br></p><p>Grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım daha play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.</p>
9
/
10

PLAY-OFF MAÇLARI OYNANACAK


Grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım daha play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

10
/
10

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.