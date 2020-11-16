A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup etmesinin ardından Dünya Kupası elemeleri kura çekiminde 2. torbada olması kesinleşti.
KURA ÇEKİMİ 7 ARALIK'TA
A Milliler, 7 Aralık tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak kura çekiminde 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekimine 2. torbadan girecek ve rakiplerini bekleyecek.
1. TORBADA MUHTEMEL RAKİPLER
Şu anda Avrupa takımları arasında 17 sırada olan A Milli Takımımızın 1. torbadan rakibi olabilecek takımlar da kesinleşti.
İşte 1. torbada yer alacak takımlar: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda
KURA ÇEKİMİNDE 2. TORBADAYIZ
2. torbada A Milli Takımımız ile birlikte toplam 8 takımın yeri netleşti.
2. torbada yer alacak takımlar şöyle: İsviçre, Polonya, İsveç, Galler, Ukrayna, Avusturya, Türkiye, Slovakya
KURA ÇEKİMİNDE 3. TORBA
7 Aralık'taki kurada 3. torbada İskoçya ve Çekya'nın olacağı kesinleşirken, diğer takımlar henüz belli olmadı.
10 LİDER DOĞRUDAN GİDECEK
55 takımın katılacağı kura çekiminde 6 takımlı 5 grup ve 5 takımlı 5 grup oluşturulacak. Grupların zirvesinde yer alan 10 lider Katar'da yapılacak Dünya Kupası için bilet alacak.
PLAY-OFF MAÇLARI OYNANACAK
Grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım daha play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.