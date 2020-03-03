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  • İşte Bahar Kalkanı'nda düşman cephesine ateş yağdıran 'Fırtana Obüsü'

İşte Bahar Kalkanı'nda düşman cephesine ateş yağdıran 'Fırtana Obüsü'

İşte Bahar Kalkanı'nda düşman cephesine ateş yağdıran 'Fırtana Obüsü'
03 Mart 2020 Salı

İşte Bahar Kalkanı'nda düşman cephesine ateş yağdıran 'Fırtana Obüsü'

Katil Esed rejimi, zulmünden kaçan sivillerin oluşturacağı bir göç dalgasını engellemek, oradaki katliamı önlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için İdlib'de bulunan Kahraman Mehmetçiğe kalleşçe saldırdı.
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Katil Esed rejimi, zulmünden kaçan sivillerin oluşturacağı bir göç dalgasını engellemek, oradaki katliamı önlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için İdlib'de bulunan Kahraman Mehmetçiğe kalleşçe saldırdı.

36 şehit verdiğimiz saldırıların ardından, rejim ve bölgedeki terör unsurlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlarla bozguna uğratıldı.
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36 şehit verdiğimiz saldırıların ardından, rejim ve bölgedeki terör unsurlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlarla bozguna uğratıldı.

Suriye'deki operasyonlar kapsamında 2557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
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Suriye'deki operasyonlar kapsamında 2557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Bahar Kalkanı olarak adlandırılan operasyonda yerli silahlar büyük başarı gösterdi.
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Bahar Kalkanı olarak adlandırılan operasyonda yerli silahlar büyük başarı gösterdi.

İşte Bahar Kalkanı'nda kullanılan Türk savunma sanayii ürünlerinden Fırtına obüsü (T-155) özellikleri.
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İşte Bahar Kalkanı'nda kullanılan Türk savunma sanayii ürünlerinden Fırtına obüsü (T-155) özellikleri.

​​​​​​​​​​T-155 K/M FIRTINA Obüsü Atış Kontrol Sistemi, FIRTINA Obüsünün intikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlayan bir sistemdir.
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​​​​​​​​​​T-155 K/M FIRTINA Obüsü Atış Kontrol Sistemi, FIRTINA Obüsünün intikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlayan bir sistemdir.

Sistem, ses veya veri haberleşmesi yoluyla gönderilen bir ateş emrinin/isteğinin obüs üzerinde alınmasından, merminin namluyu terk etmesine kadar olan işlemleri gerçekleştiren birimlerden oluşmaktadır. ​
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Sistem, ses veya veri haberleşmesi yoluyla gönderilen bir ateş emrinin/isteğinin obüs üzerinde alınmasından, merminin namluyu terk etmesine kadar olan işlemleri gerçekleştiren birimlerden oluşmaktadır. ​

Genel Özellikler <br> Sayısal ortamda ateş planlaması ve atış görevi icrası <br> Hızlı intikal ve mevzilenme
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Genel Özellikler
Sayısal ortamda ateş planlaması ve atış görevi icrası
Hızlı intikal ve mevzilenme

'NATO Armaments Ballistic Kernel (NABK)' kullanarak hızlı ve hassas balistik hesaplama <br> Otomatik ve hassas namlu yönlendirme
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'NATO Armaments Ballistic Kernel (NABK)' kullanarak hızlı ve hassas balistik hesaplama
Otomatik ve hassas namlu yönlendirme

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Hedefte zaman, tanzim, tesir, görerek atış v.b bütün topçu atış görevlerinin icrası <br> Ateş destek, komuta kontrol ve haberleşme sistemleri ile sayısal haberleşme
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Hedefte zaman, tanzim, tesir, görerek atış v.b bütün topçu atış görevlerinin icrası
Ateş destek, komuta kontrol ve haberleşme sistemleri ile sayısal haberleşme

Görev odaklı, menü kontrollü renkli grafiksel kullanıcı arayüzü
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Görev odaklı, menü kontrollü renkli grafiksel kullanıcı arayüzü

Sistemi Oluşturan Ana Birimler <br> Atış Kontrol Bilgisayarı <br> Nişancı Görüntüleme Ünitesi
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Sistemi Oluşturan Ana Birimler
Atış Kontrol Bilgisayarı
Nişancı Görüntüleme Ünitesi

Nişancı Yardımcısı Görüntüleme Ünitesi
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Nişancı Yardımcısı Görüntüleme Ünitesi

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Sürücü Görüntüleme Ünitesi
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Sürücü Görüntüleme Ünitesi

Ataletsel Navigasyon Sistemi
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Ataletsel Navigasyon Sistemi

İlk Hız Ölçme Radarı
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İlk Hız Ölçme Radarı

Güç Kontrol Ünitesi
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Güç Kontrol Ünitesi

Güç Kontrol Ünitesi
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Güç Kontrol Ünitesi

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Sayısal Telsiz
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Sayısal Telsiz

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52 çap uzunluğunda, monoblok olarak imal edilen ve 23Lt`lik yanma odası hacmine sahip bir namlu ile donatılmış olup halihazırda MKE tesislerinde üretilmektedir.
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52 çap uzunluğunda, monoblok olarak imal edilen ve 23Lt`lik yanma odası hacmine sahip bir namlu ile donatılmış olup halihazırda MKE tesislerinde üretilmektedir.

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