İşte Bahar Kalkanı'nda düşman cephesine ateş yağdıran 'Fırtana Obüsü'
İşte Bahar Kalkanı'nda düşman cephesine ateş yağdıran 'Fırtana Obüsü'
03 Mart 2020 Salı
İşte Bahar Kalkanı'nda düşman cephesine ateş yağdıran 'Fırtana Obüsü'
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Katil Esed rejimi, zulmünden kaçan sivillerin oluşturacağı bir göç dalgasını engellemek, oradaki katliamı önlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için İdlib'de bulunan Kahraman Mehmetçiğe kalleşçe saldırdı.
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36 şehit verdiğimiz saldırıların ardından, rejim ve bölgedeki terör unsurlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlarla bozguna uğratıldı.
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Suriye'deki operasyonlar kapsamında 2557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
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Bahar Kalkanı olarak adlandırılan operasyonda yerli silahlar büyük başarı gösterdi.
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İşte Bahar Kalkanı'nda kullanılan Türk savunma sanayii ürünlerinden Fırtına obüsü (T-155) özellikleri.
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T-155 K/M FIRTINA Obüsü Atış Kontrol Sistemi, FIRTINA Obüsünün intikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlayan bir sistemdir.
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Sistem, ses veya veri haberleşmesi yoluyla gönderilen bir ateş emrinin/isteğinin obüs üzerinde alınmasından, merminin namluyu terk etmesine kadar olan işlemleri gerçekleştiren birimlerden oluşmaktadır.
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Genel Özellikler Sayısal ortamda ateş planlaması ve atış görevi icrası Hızlı intikal ve mevzilenme
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'NATO Armaments Ballistic Kernel (NABK)' kullanarak hızlı ve hassas balistik hesaplama Otomatik ve hassas namlu yönlendirme
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Hedefte zaman, tanzim, tesir, görerek atış v.b bütün topçu atış görevlerinin icrası Ateş destek, komuta kontrol ve haberleşme sistemleri ile sayısal haberleşme
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Görev odaklı, menü kontrollü renkli grafiksel kullanıcı arayüzü
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Sistemi Oluşturan Ana Birimler Atış Kontrol Bilgisayarı Nişancı Görüntüleme Ünitesi
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Nişancı Yardımcısı Görüntüleme Ünitesi
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Sürücü Görüntüleme Ünitesi
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Ataletsel Navigasyon Sistemi
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İlk Hız Ölçme Radarı
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Güç Kontrol Ünitesi
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Güç Kontrol Ünitesi
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Sayısal Telsiz
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52 çap uzunluğunda, monoblok olarak imal edilen ve 23Lt`lik yanma odası hacmine sahip bir namlu ile donatılmış olup halihazırda MKE tesislerinde üretilmektedir.