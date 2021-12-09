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İşte Beşiktaş'ın hoca adayları! Liste başında 3 isim var

İşte Beşiktaş'ın hoca adayları! Liste başında 3 isim var
11 Aralık 2021 Cumartesi

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Beşiktaş'ın liste başında 3 isim bulunuyor. İşte o teknik direktörler...

<p>Teknik direktör Sergen Yalçın'la önceki gün resmen yollarını ayıran Beşiktaş yeni hoca için çalışmalarına ara vermeden başlamıştı.</p>
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Teknik direktör Sergen Yalçın'la önceki gün resmen yollarını ayıran Beşiktaş yeni hoca için çalışmalarına ara vermeden başlamıştı.

<p>Siyah-Beyazlılar'ın Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü çalışmalarda kulüp gündemine ilk olarak İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'yle yollarını ayıran <b>Daniel Farke</b> gelmişti. </p>
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Siyah-Beyazlılar'ın Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü çalışmalarda kulüp gündemine ilk olarak İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'yle yollarını ayıran Daniel Farke gelmişti.

<p>Ancak Alman basınında dün yer alan haberlere göre Beşiktaş'ta teknik adaylar arasında ilk sırada yer alan <b>Daniel Farke, Siyah-Beyazlı ekibin teklifini kabul etmedi.</b></p>
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Ancak Alman basınında dün yer alan haberlere göre Beşiktaş'ta teknik adaylar arasında ilk sırada yer alan Daniel Farke, Siyah-Beyazlı ekibin teklifini kabul etmedi.

<p>Ülke basınında çıkan iddialara göre 2 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt vermesi beklenen <b>Daniel Farke'nin sezon ortasında bir takım çalıştırmayı doğru bulmadığı gerekçesiyle Beşiktaş'ın teklifini reddettiği </b>Alman basınında yer aldı. </p>
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Ülke basınında çıkan iddialara göre 2 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt vermesi beklenen Daniel Farke'nin sezon ortasında bir takım çalıştırmayı doğru bulmadığı gerekçesiyle Beşiktaş'ın teklifini reddettiği Alman basınında yer aldı.

<p>Siyah-Beyazlı yönetimin maddi şartlar konusunda Farke'yi ikna edemediği ifade edildi.</p>
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Siyah-Beyazlı yönetimin maddi şartlar konusunda Farke'yi ikna edemediği ifade edildi.

<p><b>KULÜPTE ÖNCELİK YABANCI...</b><br></p><p><br></p><p>Daniel Farke'den alınan olumsuz yanıt sonrasında Beşiktaş'ta yeni hoca konusunda çalışmalar, listedeki diğer isimler üzerine yoğunlaştı. </p>
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KULÜPTE ÖNCELİK YABANCI...


Daniel Farke'den alınan olumsuz yanıt sonrasında Beşiktaş'ta yeni hoca konusunda çalışmalar, listedeki diğer isimler üzerine yoğunlaştı.

<p><b>Thorsten Fink, Hannes Wolf </b>ve <b>Abel Ferreira</b>'nın <b>liste başında</b> yer alan teknik adamlar olduğu kaydedildi. </p>
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Thorsten Fink, Hannes Wolf ve Abel Ferreira'nın liste başında yer alan teknik adamlar olduğu kaydedildi.

<p><b>Edin Terzic, Francesco Farioli </b>ve <b>Slaven Bilic</b> gibi isimlerin şu anda <b>kulüp gündeminde yer almadığı</b> ifade edildi. </p>
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Edin Terzic, Francesco Farioli ve Slaven Bilic gibi isimlerin şu anda kulüp gündeminde yer almadığı ifade edildi.

<p>Yönetimin planlamasına göre <b>Şenol Güneş, Rıza Çalımbay </b>ve <b>Samet Aybaba</b> gibi isimler de <b>kulübün öncelikleri arasında yer almıyor. </b></p>
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Yönetimin planlamasına göre Şenol Güneş, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba gibi isimler de kulübün öncelikleri arasında yer almıyor.

<p>İdarecilerin, genç bir yabancı teknik direktör profili doğrultusunda çalışmalarda bulunduğu belirtildi.</p>
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İdarecilerin, genç bir yabancı teknik direktör profili doğrultusunda çalışmalarda bulunduğu belirtildi.

<p><b>YENİ İSİM DERBİYLE BAŞLAYACAK</b><br></p><p><br></p><p>Yönetimin planlamasına göre Süper Lig 'de yarın oynanacak Kayserispor karşılaşmasında takımın başında Beşiktaş U19 takımının UEFA Pro Lisanslı antrenörü <b>Önder Karaveli</b> olacak. Yeni teknik direktörün gelecek hafta Fenerbahçe'yle oynanacak derbiyle görevine başlaması bekleniyor.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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YENİ İSİM DERBİYLE BAŞLAYACAK


Yönetimin planlamasına göre Süper Lig 'de yarın oynanacak Kayserispor karşılaşmasında takımın başında Beşiktaş U19 takımının UEFA Pro Lisanslı antrenörü Önder Karaveli olacak. Yeni teknik direktörün gelecek hafta Fenerbahçe'yle oynanacak derbiyle görevine başlaması bekleniyor.


Fanatik

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