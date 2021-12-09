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Ülke basınında çıkan iddialara göre 2 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt vermesi beklenen Daniel Farke'nin sezon ortasında bir takım çalıştırmayı doğru bulmadığı gerekçesiyle Beşiktaş'ın teklifini reddettiği Alman basınında yer aldı.