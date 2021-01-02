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Bu 2 isim konusunda da yoğun mesai harcayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği ve daha düşük maliyetli bir operasyon olacak olması sebebiyle Ljajic-Kalinic takasına daha sıcak bakıyor.