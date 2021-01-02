Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Beşiktaş, düğmeye bastı.
İlk etapta stoper ve forvet bölgelerini güçlendirmek isteyen yönetim, bu doğrultuda İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’nın Fransız savunmacısı 23 yaşındaki Joris Gnagnon’u kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor.
Kartal, Alanyaspor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki başarılı stoper Steven Caulker’ı da listesine ekledi.
Çin macerasını tamamlayan Dusko Tosic de alternatif isimler arasında.
Forvet bölgesi için sezon başında da görüşülen ancak transferi yüksek maliyete takılan Mario Mandzukic’i gündeminde tutan Beşiktaş Yönetimi, Adem Ljajic’i transfer etmek isteyen Hellas Verona’dan da takasta Nikola Kalinic’i istemişti.
Bu 2 isim konusunda da yoğun mesai harcayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği ve daha düşük maliyetli bir operasyon olacak olması sebebiyle Ljajic-Kalinic takasına daha sıcak bakıyor.
Yabancı oyuncu kotasının dolu olması sebebiyle forvet hattı için belirlenen alternatifin ise Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu’nun olduğu bildirildi.
Kulüpten yıllık 3 milyon 250 bin euro kazanmasına rağmen ortaya koyduğu performansla adeta varlığıyla yokluğu belli olmayan Adem Ljajic’i ara transfer döneminde elinden çıkarmak isteyen Kara Kartal, eğer bunu başarabilirse Anderson Talisca için girişimlerini hızlandıracak.
Guangzhou Evergrande forması giyen Brezilyalı futbolcunun geri dönüş talebine olumlu yanıt veren yönetim, yabancı oyuncu kotasını boşaltıp dünyaca ünlü oyuncuyu kadrosuna katabilmek için bir formül arayışına girecek.
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