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  • İşte Beşiktaş'taki Aboubakar krizinin detayları! 250 bin euro için...

İşte Beşiktaş'taki Aboubakar krizinin detayları! 250 bin euro için...

İşte Beşiktaş'taki Aboubakar krizinin detayları! 250 bin euro için...
13 Mayıs 2021 Perşembe

Beşiktaş Yönetimi ile Aboubakar arasındaki krizin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Sakatlığını bahene ederek oynamayan Kamerunlu golcünün 250 bin eurolul zam talebini kabul etmeyen yönetim, şampiyonluk kaçarsa çok daha ağır bedelle karşı karşıya kalabilir.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük yenilgisinden sonra, Galatasaray derbisinin ardından yaptığı açıklamayı yineledi ve 'Vincent Aboubakar oynamayacak. Oğuzhan Özyakup da oynamayacak. <b>Sezon bitince konuşulacak çok şey var.</b> Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bitince konuşuruz' dedi.
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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük yenilgisinden sonra, Galatasaray derbisinin ardından yaptığı açıklamayı yineledi ve 'Vincent Aboubakar oynamayacak. Oğuzhan Özyakup da oynamayacak. Sezon bitince konuşulacak çok şey var. Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bitince konuşuruz' dedi.

<p>Akşam Gazetesi, tecrübeli teknik adamın bu sözlerinin iç yüzünü araştırdı. Gelen iddialar arasında ise <b>Başkan Ahmet Nur Çebi ile Vincent Aboubakar arasındaki kriz var.</b></p>
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Akşam Gazetesi, tecrübeli teknik adamın bu sözlerinin iç yüzünü araştırdı. Gelen iddialar arasında ise Başkan Ahmet Nur Çebi ile Vincent Aboubakar arasındaki kriz var.

<p><b>LARİN OYNUYOR, ABOU OYNAMIYOR</b></p><p><br></p><p>Siyah-Beyazlılar'da kupada 3, ligde 26 maç oynayan ve 16 gol atıp, 5 asist yapan Aboubakar'ın <b>'Uyluk gerilmesi'</b> sakatlığının çok daha ciddisi Larin'de de var. Ancak Kanadalı golcü, <b>'Tedavimi sezon sonu yaparız'</b> diyerek oynamaya devam ediyor. </p>
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LARİN OYNUYOR, ABOU OYNAMIYOR


Siyah-Beyazlılar'da kupada 3, ligde 26 maç oynayan ve 16 gol atıp, 5 asist yapan Aboubakar'ın 'Uyluk gerilmesi' sakatlığının çok daha ciddisi Larin'de de var. Ancak Kanadalı golcü, 'Tedavimi sezon sonu yaparız' diyerek oynamaya devam ediyor.

<p>Abou ise bu sakatlığını bahane edip, mukavelesindeki <b>'30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' </b>hükmünün yürürlüğe girmemesi için oynamıyor. </p>
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Abou ise bu sakatlığını bahane edip, mukavelesindeki '30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' hükmünün yürürlüğe girmemesi için oynamıyor.

<p><b>Abou'nun menajeri bu konuda Kamerunluya baskı ve telkinde bulunuyor. </b>Menajer, Abou'nun oynaması ve mukavelesinin uzaması için bu sezonki 1.5 milyon euroluk ücretinin seneye 1 milyon 750 bin euroya çıkarılmasını istiyor.</p>
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Abou'nun menajeri bu konuda Kamerunluya baskı ve telkinde bulunuyor. Menajer, Abou'nun oynaması ve mukavelesinin uzaması için bu sezonki 1.5 milyon euroluk ücretinin seneye 1 milyon 750 bin euroya çıkarılmasını istiyor.

<p>Başkan Ahmet Nur Çebi ise Kamerunlu ve menajerinin talebine ısrarla karşı çıkıyor. <b>Bu 250 bin euroluk fark yüzünden yaşanan kriz bir hayli büyük.</b></p>
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Başkan Ahmet Nur Çebi ise Kamerunlu ve menajerinin talebine ısrarla karşı çıkıyor. Bu 250 bin euroluk fark yüzünden yaşanan kriz bir hayli büyük.

<p>Ahmet Nur Çebi ile Vincent Aboubakar arasındaki bu gerilim çok pahalıya patlayabilir. </p>
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Ahmet Nur Çebi ile Vincent Aboubakar arasındaki bu gerilim çok pahalıya patlayabilir.

<p>Aboubakar dün Fatih Karagümrük maçındaki olaylar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. </p>
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Aboubakar dün Fatih Karagümrük maçındaki olaylar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

<p>Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncunun zaten Göztepe sınavına yetişmeyeceğini açıklamıştı.</p>
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Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncunun zaten Göztepe sınavına yetişmeyeceğini açıklamıştı.

<p>PFDK'dan 2 maç ceza çıkarsa, Aboubakar, Türkiye Kupası finalinde de yer almayacak. Yani mukavelesi uzamayacak ve istediği yere gidebilecek!</p><p><br></p><p>Akşam</p>
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PFDK'dan 2 maç ceza çıkarsa, Aboubakar, Türkiye Kupası finalinde de yer almayacak. Yani mukavelesi uzamayacak ve istediği yere gidebilecek!


Akşam

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